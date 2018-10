Sei Regioni in allerta rossa

Sardegna isolata: violente grandinate e allagamenti

In Liguria trombe d’aria e venti a 130 km/h





Come spesso avviene in condizioni di #maltempo estremo la nostra #Liguria è tra le regioni più colpite. Situazione difficile anche a #LaSpezia. Una tromba d’aria ha colpito il terminal spezzino facendo precipitare in mare container vuoti. Ferme le operazioni portuali @Mov5Stelle pic.twitter.com/zJZkV0tr7c



Veneto: Venezia sott’acqua, picco di 150 mm di pioggia

Lazio: due morti per la caduta di un albero, ferito un Vigile del Fuoco





Incidente drammatico nel frusinate: due persone decedute nella propria auto per la caduta di un albero sulla Casilina Sud, km 86 altezza di Castrocielo. In corso intervento dei #vigilidelfuoco #29ott 16:15 #maltempo pic.twitter.com/azO97JWVIc



Calabria: un disperso a Catanzaro Lido

Ilsi rovescia sull’che da Nord e Sud combatte contro icausati dalle piogge incessanti e dalleche superano i. Il presidente Conte ha firmato lodel Servizio nazionale, come richiesto ieri da Zaia. La situazione rimane allarmante fino a domani, quando dovrebbero migliorare le condizioni meteorologiche, e dopo le 17 è previsto il punto critico della perturbazione. Il pericolo più grande è ilnellein, dove i corsi d’acqua sono soggetti a monitoraggio costante.Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Abruzzo e Liguria in allerta rossa, ma da Nord a Sud la situazione è critica anche nelle altre Regioni italiane. Molte le allerte arancioni per il rischio idrogeologico e rischio temporali, come in Piemonte, mentre la: bloccati i traghetti da e verso l’isola. Ci sarebbero feriti e dispersi in Calabria e Lazio, e diverse famiglie sfollate nelle province di La Spezia e Bergamo. Le prospettive non miglioreranno fino a domani, quando la perturbazione che da 48 ore sta interessando la Penisola dovrebbe allentare la morsa. Questo pomeriggio però è previsto il picco dei fenomeni atmosferici.Sono statia causa delle condizioni meteo. L’isola è stata colpita da violente raffiche di vento,nella notte e una pioggia di chicchi didi dimensioni enormi. I lungomare di Cagliari e di Torregrande sono sommersi dall’acqua, e si segnalano alberi caduti in diverse zone. Tra Nuoro e Oristano ci sono state raffiche di vento fino a 80 km/h, mentre questa mattina unpartito da Bologna e diretto all’aeroporto di Fertilia, Alghero, è stato costretto ad atterrare in Costa Smeralda.Situazione critica per il rischio idrogeologico in, dove l’ANSA riportanell’estremo levante.la provincia più colpita, dove sono caduti circada ieri e si è abbattuta una tromba d’aria. Allarme nel, dove le raffiche di Scirocco hanno buttato giù diversi container, e una nave cargo ha rotto gli ormeggi andando alla deriva. Osservati speciali i fiumi, ora che la supercella temporalesca si sposta dalle Cinque Terre verso l’interno e il genovese. In piena ila Piana Battolla e ila Pontremoli a Santa Giustina, di cui si attende il picco. Con un tweet la Regione Liguria fa sapere che le quattro famiglie evacuate in zona Valbisagno sono state fatte rientrare. Davagna, provincia di Genova, è stata colpita da una frana, che ha isolato alcune case e il sindaco chiede muri di contenimento per evitare che la situazione peggiori.Situazione disastrosa in Veneto, dove il presidente Zaia ha disposto lain tutto il territorio, dall’asilo alle Università. Il centro storico di, con punte di 150 mm d’acqua caduta, che hanno spinto alla. Nel bellunese evacuate 60 persone per l’esondazione del: il problema dei fiumi desta particolare preoccupazione con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che monitorano i corsi d’acqua. Sempre in provincia di Belluno evacuate 40 persone ad Alverà, Cortina, per la piena del torrente Bigontina. A Verona passata la piena dell’Adige senza particolari problematiche, ma si continua a tenere d’occhio il fiume. L’allerta rossa dureràin tutta la Regione, nel Nord Est sono previsti in arrivo 400 mm di pioggia.Nel basso Lazioa bordo di unasono morti dopo lasulla loro auto, accartocciata. Il fatto è avvenuto anel frusinate, sulla Casilina, dove sono al lavoro i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Alberi e rami caduti anche a Roma, che hanno richiesto circa un centinaio di interventi dei Vigili, di cui un caposquadra del distaccamento dell’Eur è rimasto, non in modo grave. Ci sono forti problemi alla viabilità nella Capitale, dove cimiteri e parchi sono stati chiusi.il velista la cui imbarcazione si è arenata ieri a, alla sua ricerca Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Ilnon aiuta nelle ricerche che potrebbero subire ulteriori rallentamenti per il peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio. A, nel catanzarese, una contrada conè rimasta isolata a causa delle voragini che si sono aperte per il forte maltempo. Tutta la viabilità della provincia è fortemente danneggiata. Sempre nella giornata di ieri, una frana ha causato la morte di 4 persone a Crotone, mentre lavoravano all’impianto fognario della casa dell’imprenditore che ha perso la vita insieme ai suoi tre operai.