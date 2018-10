Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin bloccati dentro il castello

La frana sulla strada provinciale 227, a causa della quale la famiglia Berlusconi è isolata. Fonte: Regione Liguria/Facebook La frana sulla strada provinciale 227, a causa della quale la famiglia Berlusconi è isolata. Fonte: Regione Liguria/Facebook

Il porto di Rapallo dopo la tempesta che ha fatto affondare anche lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. Fonte: Regione Liguria/Facebook Il porto di Rapallo dopo la tempesta che ha fatto affondare anche lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. Fonte: Regione Liguria/Facebook

Weekend da dimenticare per la famiglia Berlusconi

Il maxi yacht di Pier Silvio Berlusconi affondato nel porto di Rapallo. Fonte: Adnkronos Il maxi yacht di Pier Silvio Berlusconi affondato nel porto di Rapallo. Fonte: Adnkronos

Il maltempo degli ultimi giorni ha colpito anche la. La coppia, infatti, è rimastaa Portofino. Con loro ci sono anche i due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, e il personale di servizio.La coppia Berlusconi-Toffanin era andata probabilmente a trascorrere il weekend in relax a Portofino , dove si reca spesso. Di certo non immaginavano che si sarebbe abbattuto il maltempo degli ultimi giorni e che questo avrebbe provocato. Come loro,sono rimastenel piccolo borgo di pescatori sulla Riviera Ligure, a sud-est di Genova, a causa di una frana sulla strada provinciale 227. La famiglia Berlusconi sarebbe quindi bloccata all’interno del castello Bonomi-Bolchini, che si trova esattamente a metà dei cedimenti strutturali della strada che collega Santa Margherita a Portofino. Come si legge sul sito dell’Ansa, in queste ore sarebbe allo studio un“La. Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo permettono. Lasi è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino“, lo ha detto il sindaco della località turistica,, che per tutta la notte ha cercato di gestire l’emergenza.Ancora adesso non si sa se la famiglia riuscirà a lasciare il castello in breve tempo. Non vi sono notizie certe a tal proposito, ma sui social network i telespettatori hanno già iniziato ad allarmarsi. La preoccupazione riguarderebbe ladi Verissimo, in programma per giovedì mattina dagli studi di Cologno Monzese. Se non si dovesse trovare una soluzione nelle prossime ore potrebbe saltare.L’isolamento nel castellosubito dalla famiglia. Negli scorsi giorni “onde alte 10 metri hanno colpito per ore la scogliera e la loro forza ha rotto la diga per 300 metri”, lo ha detto la direttrice deldi Rapallo,. Nel porto erano ormeggiate, a causa del cattivo tempodi queste sono state. Decine di super yacht, motoscafi e barche a vela si sono schiantate sulla scogliera del lungomare, alcune sono affondate. Tra queste anche il maxi yacht, “”, che valeva 5-6 milioni di euro, di proprietà di Pier Silvio Berlusconi. Insomma unper una delle coppie più solide della tv.