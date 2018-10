Mercoledì e giovedì perturbazione atlantica e Scirocco sull’Italia

Novembre inizia con l’ombrello: pioggia il ponte di Ognissanti

Dopo il duro colpo inferto dal maltempo alla Penisola questa settimana, sono in arrivo altreentro venerdì, anche se di forza minore. Piogge diffuse sono previste su buona parte dell’Italia, con una tregua sabato. Il meteo è però di nuovo all’insegna dei temporali per la prima settimana di novembre. Rimane l’, e in quest’ultima Regione l’allerta arancione è prorogata fino a giovedì.La giornata di oggi ha visto l’entrata da Ovest di una nuova perturbazione che ha colpito, ma destinata ad espandersi. Il fronte piovoso arriverà nel, in Trentino e Veneto, toccando anche la Sardegna. Nella notte ci sarà ilcon precipitazioni abbondanti nel Nord Italia e in Sicilia. Lo Scirocco non aiuta la Liguria, messa a dura prova dal maltempo: nubifragi sono previsti nel Levante, mentre si annuncia neve sull’arco alpino sopra i 1800 metri.seguirà la tendenza con maltempo anche sulle zone tirreniche di Lazio e Campania. Di nuovo allerta acqua alta a Venezia a causa delle mareggiate nell’Adriatico, che potrebbero causare innalzamenti fino a 110 mm.Non c’è speranza, dunque, di rivedere il sole in tempi brevi. Nella giornata dicontinueranno i forti temporali al Centro e Nord Italia, con la seconda perturbazione in entrata. In questo caso piogge lievi o intense interesseranno lo Stivale da Nord a Sud con picchi in Sicilia e sulle Regioni tirreniche. Lieve miglioramento previsto per, con l’arrivo dell’alta pressione. Le piogge continueranno solo nel Nord Ovest, con un po’ di stabilità nelle altre Regioni, ma da domenica si ritorna ad un’intensificazione dei fenomeni sulle Isole Maggiori e il medio e basso Tirreno.