Nichi Vendola dopo l'infarto va a prendere il figlio a scuola

Le foto dopo la ripresa

L’infarto e le dimissioni

A metà ottobreha avuto un. Nella notte i primi sintomi, poi la corsa in ospedale, l’ex governatore è stato operato dal professor Antonio Rebuzzi, direttore dell’Unità intensiva cardiologica. A Vendola è stato applicato uno stent. Il 22 ottobre la notizia che era stato dimesso, una buona notizia per tutta la sua famiglia. Adesso l’ex governatore della Puglia è stato fotografato per la sua prima uscita dopo il malore.Il settimanale Chi, in uscita oggi, ha immortalato Nichi Vendola, finalmente in piedi, davanti all’asilo del figlio, pronto ad andarlo a prendere. Per l’ex governatore è probabilmente una delle prime uscite, ma sorride già al piccolo Tobia. Per Vendola comunque la convalescenza continuerà ancora per qualche giorno, in modo da riprendersi totalmente. Il figlio certamente lo aiuta a mantenere alto l’umore dopo tanto spavento.Nichi Vendola è stato male lo scorso 15 ottobre, dopo il primo malore ha subito scelto di recarsi in ospedale per capirne le cause. Alla fine però è stato operato d’urgenza e gli è stato applicato uno stent. Bisogna sottolineare che non è mai stato in pericolo di vita anche se c’era molta attenzione rispetto al suo stato di salute. L’ex governatore ha passato alcuni giorni in terapia intensiva e la situazione è man mano migliorata. Una settimana dopo la bella notizia per lui e per la famiglia: sono finalmente arrivate le dimissioni . Vendola è stato mandato a casa in convalescenza e ha anche subito deciso di ringraziare tutti con un messaggio pubblico: “Sono tornato a casa. Grazie alla professionalità e umanità dei medici e del personale Ospedale Gemelli. La mia gratitudine va anche a tutti/e coloro-amici,avversari politici, compagni/e, cittadini – che hanno voluto essermi vicino. A tutti e a tutte dico grazie e a presto!!“.