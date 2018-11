Maltempo: altri morti ed è ancora allerta

Il bilancio

#Rapallo (GE) #1nov, è terminato nella notte l’intervento dei #sommozzatori e dei soccorritori acquatici sei #vigilidelfuoco per il recupero dell’imbarcazione da diporto che ostruiva la foce del fiume San Francesco #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/Baa39HaY3T



— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 1 novembre 2018

Incidenti e zone isolate

#Rapallo (GE) #31ott, #sommozzatori e soccorritori acquatici dei #vigilidelfuoco sono a lavoro da questo pomeriggio per il recupero di un’imbarcazione da diporto che ostruisce la foce del fiume San Francesco #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/rbfEh77AGS



— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 31 ottobre 2018

L’Italia resta ostaggio del maltempo che non sembra voler dare nemmeno un attimo di tregua. Al momento èinsu Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Liguria e parte di Abruzzo e Molise. Anche il bilancio dei morti si aggrava.I morti in tutto al momento sono 4. Un uomo si è gravemente ferito in un incidente stradale probabilmente causato dal maltempo nei giorni scorsi. L’uomo è purtroppo deceduto all’ospedale di Bolzano oggi. Sempre nelle ultime ore è stato ritrovato il corpo di un anziano nelle acque ingrossate del fiume Chiese. L’uomo era stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza lunedì scorso, per poi sparire nel nulla. Altre due persone sono morte in Valle D’Aosta: un albero è crollato sulla loro auto in transito.negli ultimi giorni era stata messa a dura prova e oggi ancora si è ritrovata di nuovo isolata. Al momento è possibile raggiungere il borgo solo via mare. Un aliscafo è invece finito con la banchina a. Per fortuna questa volta non ci sono stati feriti. Paola Scaramuzzino, comandante della Guardia Costiera, ha spiegato: “Per l’impatto un respingente si è inclinato e un altro è stato abbattuto. Stiamo comunque accertando le cause dell’incidente, anche se è probabile che sia dipeso da un improvviso colpo di vento“.Le Forze dell’Ordine stanno lavorando senza sosta da giorni per aiutare tutti coloro che si trovano in pericolo o isolati.