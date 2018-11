Matteo Salvini sulle devastazioni del maltempo: “Mi si stringe il cuore”

Matteo Salvini: “Mi si stringe il cuore”

Intanto è di nuovo allerta meteo

Le devastazioni in Val Visvende_ la diga del Comelico è piena di tronchi Le devastazioni in Val Visvende_ la diga del Comelico è piena di tronchi

Con un post sul suo profilo, il ministro dell’Internoha annunciato che il governo si è già attivato per cercare i fondi per aiutare le popolazioni colpite dalla terribile ondata di maltempo In un video postato su tutti i suoi canali social, il ministro dell’Interno ha condiviso il suoper quanto sta succedendo in molte regioni italiane a causa dell’ondata di maltempo che sta attraversando il paese. Matteo Salvini, parlando di quanto accaduto, ha scritto che vedere la devastazione a Belluno “La montagna senza più alberi” lo ha colpito. “Mi si stringe il cuore”, queste le parole usate.Salvini ha poi aggiunto che domani si recherà sul posto. “Stiamo già cercando (e trovando) i primi 200milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia”. Il ministro dunque si è detto fiducioso nella ricerca deiper aiutare la ricostruzione dopo il disastro.La situazione rimane critica per le regioni del nord Italia. Se da lunedì è previsto undelle condizioni meteo per le regioni del centro-sud, per tutto il nord la pioggia continuerà a cadere fino alla metà della prossima settimana. I danni portati da quest’ondata di maltempo sono molteplici e altrettante sono le vittime . Il Veneto è tra le regioni più colpite, soprattutto la provincia di Belluno, ildella Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha definito la situazione “Pesante” e “Apocalittica”.Parole pronunciante dopo il sopralluogo nelle zone di Val Visvende, dove un’intera foresta è stata abbattuta dal vento. Le impressionanti riprese aeree della diga del Comelico mostrano una vera e propria marea di alberi in galleggiamento; un’immagine che da sola racchiude in sé il significato della parola più usata nell’ultima settimana: “Devastazione”. Circadi bosco sono stati rasi al suolo, il presiedete della Regione Veneto Zaia parla di danni incalcolabili che hanno messo l’intera regione