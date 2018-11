Le lacrime di Simona Ventura dopo le devastanti inondazioni: "Bisogna agire"

Il messaggio di Simona

Il video

e le piogge torrenziali hanno messo in ginocchio l’Italia in queste ore. Le devastantihanno creato danni da Belluno a Palermo . Simona Ventura fortemente preoccupata, ha pubblicato sul suo canaleun video delle tante testimonianze di queste ore.La conduttrice si dice in lacrime per quello che sta accadendo e per le drammatiche conseguenze di unche ha spazzato via case e vite.La voce della Ventura su Instagram suona angosciata, ma reattiva. La conduttrice che ieri è stata ospite a Verissimo, mostrando un video di quello che sta accadendo in queste ore in Sicilia, lancia un messaggio che vuole essere uno sprone:“Da #Belluno a #Palermo ed #Agrigento, dal #Veneto alla #Sicilia e alla #Liguria, la natura si mostra in tutta la sua crudeltà” scrive Simona nellache accompagna il video pubblicato sui social. “Sono in lacrime per la nostra gente ma soprattutto è ora di AGIRE VELOCEMENTE! Basta recriminazioni. Viva l’Italia, viva tutti noi.”Il video che Simona Ventura ha pubblicato su Instagram è solo uno dei tanti che mostra i disastri delle alluvioni che hanno colpito il Paese in questi giorni. Questo in particolare documentadi alcune persone da un locale completamente allagato.