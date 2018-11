Elisa Isoardi nel mirino delle critiche

Esplode l’ironia

Tra le colonne di cronaca rosa, questa è sicuramente la notizia del giorno:si sono mollati. E da notizia del giorno, gode di uno splendente riflesso social, anche perché è proprio dai social che è partita.La rete in queste ore si è letteralmente scatenata nel commentare lo scoop del momento. Come al solito ilsi divide traLe critiche sono partite proprio dal suo profilo Instagram , lì dove tutto ha avuto inizio e dove Elisa ha deciso di informare follower e fan della rottura con ilLa mossa della Isoardi però non è piaciuta, molti hanno trovato fuori luogo la scelta della conduttrice di rendere pubblica la cosa, in un momento così delicato per entrambi. Qualcuno ha addirittura reputato il gesto un tentativo di visibilità. “Sbattuto il nostro Capitano in pasto alle cronache per altri cinque minuti di popolarità riflessa” tuona un commento. Tra gli appellativi più gettonati per definire la timoniera di, oggi, ci sono “ingrata“, “inopportuna” e “ridicola“. Non è mancato chi ha ipotizzato che dietro questo post si celasse la vendetta della piemontese. Infine non manca chi tira in ballo la politica e parla di scorrettezza: “Irrispettosa verso la carica istituzionale che ricopre Salvini”. Altri, invece, si sono semplicemente detti disturbati dal torso nudo del ministro.Inutile dire che il post, apparso nella mattinata di, ha collezionato in poche ore una sfilza di meme e battutine sui social.La verità è che il web non dimentica e la questione rottura è diventata subito pretesto per ripescare la famosa dichiarazione della Isoardi, relativa alla sua passione per camice e ferro da stiro. Di certo la cosa è diventata un vero e propriosu