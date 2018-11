Maltempo in Italia: deliberato lo stato d'emergenza in 11 regioni

Ondata di maltempo: stato d’emergenza in 11 regioni

Conte: stanziati già 53 milioni di euro





Emergenza maltempo: con il Consiglio dei ministri di stasera abbiamo deliberato lo stato d’emergenza per undici regioni e stanziato 53,5 milioni di euro per i primissimi interventi. Altri 200 milioni arriveranno nei prossimi giorni con un mio decreto



Ilche in queste ultime settimane ha colpitoha messo in ginocchio interi paesi, intere città, mietendo vittime suDai danni materiali, ai danno morali: in serata il Consiglio dei Ministri ha deliberato loper ben 11 regioni su 20.Il maltempo ha colpito l’Italia senza distinzioni. Una delle zone più colpite è stata indubbiamente la regione Veneto , dove più si sono contati danni con foreste interamente distrutte, case scoperchiate e danni idrogeologici. Belluno può dirsi sicuramente la provincia che più il maltempo ha messo in ginocchio, ora quesi del tutto priva di alberi Solamente in queste ultime ore invece è stato ritrovato il corpo di, il medico rimasto vittima del nubifragio che ha colpito la sicilianaDi fronte ad una situazione così estrema, doveroso è stato per il Consiglio dei Ministri decidere di deliberare loper fronteggiare i danni causati dal maltempo per almeno. Si tratta, nello specifico, delle regioni di Calabria, Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto-Adige. Secondo quando deciso sempre in serata dal Consiglio di Ministri, si sarebbe deciso di stanziare giàche serviranno alle regioni colpite a risollevarsi dopo le alluvioni. “Altri 200 milioni – scriveu Twitter – Arriveranno nei prossimi giorni con un mio decreto“