Tsunami, anche il Mediterraneo è a rischio a causa dei terremoti

Tsunami nel Mediterraneo: le coste italiane a rischio

Gli tsunami conosciuti nella regione

Gli tsunami nel Mediterraneo e in Italia

Siamo purtroppo avvezzi alle tragiche notizie sulla distruzione portata daglinel Sud Est Asiatico, o nei Caraibi. L’però, e ilin generale, non è esente dala causa deiche si originano nel nostro mare. Ad avvertire sul rischio di onde anomale, anche di piccola entità, nell’area mediterranea è l’. L’Istituto ha partecipato al progetto Tsumaps-NEAM , conclusosi nel 2017, in cui si è stilata unadella pericolosità degli tsunami insieme agli istituti di altri Paesi dell’area Med. È emerso che la Sicilia orientale, la Calabria, il Salento ma anche il Molise e parte della Liguria sono a rischio maremoto.Gli tsunami sono eventi non troppo frequenti, ma la cui portata distruttiva è nota a tutti. Spesso però si sottovaluta il rischio di maremoti, che sono destinati ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici . La regione dell’Atlantico nord-orientale e il Mediterrano (la NEAM) è molto esposta a questi eventi per l’alto numero di persone che vive sulle coste e per le. Ci pone questo dato il progetto Tsumaps-NEAM, a cui ha partecipato l’INGV.Da quanto emerso dalla mappatura dei luoghi più a rischio, una buona parte dell’Italia, specie il Sud, è sottoposto a possibili tsunami. Nella zona considerata dallo studio, l’Italia “è solo una piccola parte, ma“, commenta, coordinatore del progetto. Si tratta di eventi che accadono raramente, ma che possono avere forti conseguenze, avvertono gli esperti.La Sicilia non è nuova a questi fenomeni: lo tsunami che ha colpitoa seguito del terremoto, o il maremoto che ha devastato le. Per quanto riguarda il maremoto del 1908 si sono registrate onde anche superiori ainello Stretto di Sicilia; nel 2002 a seguito dell’, e dell’enorme quantità di materiale che si è riversato in mare, l’onda anomala ha colpito oltre le isole anche le coste di Calabria e Sicilia. Più recentemente ricordiamo iltra il 25 e il 26 ottobre 2018, avvertito distintamente nel Sud Italia e che ha portato a un’allerta arancione per il rischio tsunami. Il maremoto generato è stato fortunatamente di lieve entità, ma fenomeni del genere sono destinati ad aumentare. Per questo nel 2017 è stato istituito il Sistema d’Allertamento nazionale per i Maremoti di origine sismica (), che punta a creare un’efficace rete di allerta e reazione tra le popolazioni costiere.