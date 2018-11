Valeria Marini ha una nuova fiamma: "Ho una relazione. Però sono single"

Valeria Marina di nuovo “impegnata”

Valeria Marini torna al villaggio di Temptation Island Vip sconsolata Valeria Marini torna al villaggio di Temptation Island Vip sconsolata

Nel frattempo tanta tv e la voglia di una figlia

si è già ripresa dalla rottura con, imprenditore romagnolo con cui ha avuto una tormentata storia d’amore. L’ex coppia sembrava più volte a un passo dall’altare, ma dopo due anni di relazione stabile, è naufragata sulla spiaggia di Temptation Island Vip . La showgirl ha dichiarato dache starebbe ora frequentando un altrodi cui non rivela l’identità.Di fronte alla domanda del conduttore televisivo, Valeria nazionale non ha tentennato: “Se sono insieme a qualcuno? Sì, ho una relazione. Però sono single“. La bionda soubrette si trova all’inizio di una frequentazione, tant’è che mantiene il riserbo sul nome, nonostante la curiosità di Costanzo: “È appena iniziata” commenta, tirandosi poi indietro nel fornire ulteriori dettagli. Probabilmente c’è la volontà di difendere la neonata relazione da ingerenze esterne, visto anche come è finita la storia con Patrick Baldassari. I due si sonodi fronte a milioni di persone, durante l’ultimo falò di Temptation Island Vip.La showgirl sta vivendo un periodo molto positivo dopo la sua partecipazione al reality dei tradimenti. Molte le ospitate in televisione, da Verissimo alla collaborazione con Maria De Filippi , oltre alche sta avendo grazie ai tormentoni che ha lanciato: da “baci stellari” a #cotolette, impazza la “Valeriamania”. Ala Marini può godersi l’amore dei fan, ma quello che le manca davvero, ha rivelato, è una. Che Valeria Marini desiderasse mettere su famiglia è risaputo: varie volte, durante la storia con Baldassari aveva espresso il suo desiderio di diventare madre. A Gente aveva dichiarato: “Mi sono rivolta alla scienza, anche se non mi arrendo all’idea di trovare l’uomo giusto con cui fare un figlio“, contemplando anche l’ipotesi di ricorrere alla fecondazione assistita.