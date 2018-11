Gabriele Cirilli dice addio alla mamma e cancella gli spettacoli

Addio mamma Augusta

Grave lutto per l’ex comico di, che ha personel corso di questa settimana. La donna è morta lo scorso martedì 6 novembre, a, dove era ricoverata.Il comico ha quindi annullato alcuni spettacoli e sospeso la sua tournée teatrale per fare subito ritorno a Sulomna. I funerali della donna si sono svolti mercoledì, nella parrocchia di, dove Cirilli è cresciuto.Gabriele e la mamma erano molto legati: lo scorso 13 maggio le ha dedicato un post suin occasione della festa della mamma e dell’ultima puntata del. La foto è stata scattata diversi anni fa e ritrae un giovane Gabriele vestito da indiano, in compagnia di sua madre.Quanto alla signora Augusta, volontaria della Croce Rossa, sedeva tra il pubblico quando il figlio si esibiva a Sulmona. Era lì, mentre Gabriele era sul palco durantee durante la premiazione del, in Piazza Garibaldi dove il comico si esibì al fianco diProprio quest’ultimo, in quell’occasione volle salutare ed elogiare tra il pubblico la signora Augusta, alla cui tavola è stato ospite in alcune circostanze.La morte della madre ha costretto Cirilli a sospendere la stagione del suo nuovo spettacolo,, inaugurata a Bologna domenica 4 novembre. La prima tappa ad essere cancellata è stata quella di, prevista giovedì 9 novembre. Pare già che sia stata fissata la data di. Intanto, Cirilli, con riserbo e silenzio, vive il suoanche sui social, pubblicando una foto di colore nero.