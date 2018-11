Sondrio, coppia di 64enni muore asfissiata in uno chalet di montagna

La tragica scoperta

Le esalazioni da monossido di carbonio

Il figlio di una coppia di 64enni,, preoccupato perché non riusciva a rintracciarli ha dato l’allarme. Il, sabato pomeriggio, ha scoperto idei coniugi e ha immediatamente. La morte è stata causata dalle esalazioni dadovute probabilmente ad unLorenzo Romegioli e Ottavia Bigiolli erano dueresidenti a Tresivio, paese in Valtellina, nella provincia di Sondrio. Si trovavano nel loro, situato nella località di Malga Palabione, sopra il, a 1700 metri di quota. Il figlio della coppia aveva provato a contattarli senza riuscirci. Inizialmente aveva pensato ad un, ma sabato pomeriggio, dopo aver chiamato il vicino di casa per chiedergli di andare a controllare, è arrivata la drammatica notizia. L’uomo ha notato dalla finestra il corpo della signora accasciato a terra e ha subito avvisato i soccorsi.Come si legge sulla pagina Facebook del(CNSAS), sul posto sono giunti l’elicottero, i carabinieri, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino della stazione di Aprica della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. I coniugi sono morti a causa delle esalazioni da monossido di carbonio rilasciate probabilmente da unche non funzionava bene.Il Corriere della Sera riporta che il signor Romegioli è stato trovato a letto, la moglie in un’altra stanza riversa a terra, forse stava tentando di raggiungere la porta per salvarsi. Quando è arrivato il medico era già troppo tardi. Lesono statee ne è stata disposta l’autopsia. Purtroppo già l’inverno scorso erano stati registratilegati al monossido di carbonio. A gennaio un’era stata stroncata per via di un’intossicazione.