Meteo: arriva il freddo gelido dalla Russia, crollo termico nel week end

Meteo: arrivederci estate, ora arriva il freddo

Un gelido week end

L’, quel clima tiepido con temperature da bella stagione che ha accompagnato ottobre e novembre, è destinata ad una. Sta arrivando in Italia un’irruzione di, dallacon amore, deviata dall’alta pressione che si stabilizzerà sulla Scandinavia. Ilpasserà dai Balcani e porterà unche già da sabato segnerà il ricorso a cappotti e indumenti pesanti in tutta la Penisola.I modelli matematici sono concordi nel prevedere un brusco calo di temperatura in tutta Italia. Fino ail sole continuerà a splendere, con solo un po’ di nebbia sulla Pianura Padana, e il termometro si terrà sopra i 10°.cambia tutto, e la massa di aria fredda dalle regioni artiche-continentali scenderà entrando dai Balcani e portando giù l’asticella di mercurio. Inizialmente saranno colpite le, ma da sabato mattina tutto lo Stivale dovrà coprirsi bene. Asono previsti ie venti forti tra Sicilia e Calabria, conpreviste con onde di 5 metri sulle coste sud-orientali della Sicilia. Nel week end si attendono da Nord a Sud crolli termici anche diSabato il fronte gelido conquisterà anche l’Italia Centrale, in cima alla lista, e; oltre a salire nel Nord-Ovest. Previstesopra i mille metri sull’, ma la fine del week end segnerà l’arrivo di altri fenomeni nevosi. Dadall’Atlantico la bassa pressione in entrata andrà a creare un vortice ciclonico con l’aria fredda arrivata dalla Russia. Si prevede un ritorno dele le prime nevi miste a pioggia asulle città del Piemonte e in alcune zone della Lombardia; neve sopra i 1500, invece, al Centro-Sud. Lunedì ci sarà instabilità anche in altre zone d’Italia, a partire dallae sulle coste tirreniche, maltempo che si espanderà martedì, tranne a Nord-Ovest.