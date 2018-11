Devastante nevicata a New York: traffico in tilt

Traffico congestionato: 1.800 voli cancellati

389mila cittadini senza luce, 8 morti

L’inverno sta arrivando o forse si potrebbe dire sia già arrivato. Dopo la devastante ondata di maltempo che ha messo in ginocchio numerose regioni italiane, soprattutto iluna nuova perturbazione gelida in arrivo dall’Europa orientale sta per investire lo stivale. Intanto, oltreoceano, la situazione diventa difficile, in particolar modo a: la città sta affrontando un vero e proprio tilt a causa dellaSi dice che sedersi su una delle panchine dilasciandosi cullare dal suggestivo paesaggio circostante che diviene via via sempre più silenzioso e bianco per via della neve sia una di quelle esperienze che non deve mancare neldi ogni cittadino del mondo. Eppure, proprio la neve, in questo momento sta mettendo in ginocchio la. Quella che si sta abbattendo su New York City non è infatti una semplice nevicata ma una vera e propria tempesta. Purtroppo non c’è nulla di stupefacente e meraviglioso: tantissimi i problemi che sta affrontando la città, alle prese con un blocco dele terreno e che, soprattutto, conta già delleLe notizie che vengono battuta al di là dell’Atlantico parlano di almeno 1.800 voli cancellati nel giro di poche ore e di ben 4.600 ritardi. Un vero disastro se si riesce a pensare alla portata del guasto in termini newyorkesi. Da ore il traffico sembra essersi cristallizzato, lasciando la città in trappola, paralizzate nelle vie più trafficate al. Insieme agli aerei si sono fermati anche i treni e gli autobus: c’è chi racconta di aver atteso in macchina perprima di poter conquistare qualche metro di asfalto.Una così copiosa nevicata non si vedeva da anni e questo ha subito favorito le prime stime, calcoli fatti sul momento che parlando della più devastante tempesta di neve degli ultimi 80 anni: si conta infatti che New York sia stata sorpresa da unasimile, l’ultima volta, nel lontanoAllargando la lente d’ingrandimento, il problema non riguardo solamente la Grande Mela: l’emergenza è estesa dal Massachussetts all’Illinois. Urge trovare immediatamente una sistemazione a tutti i cittadini di almenoche in questo momento si troverebbero senza energia elettrica. Intanto i mezzi faticano a muoversi. Le prime statistiche parlano dsono un’emergenza ma il vero problema lo rappresentano le 8 persone che hanno perso la vita.