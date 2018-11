Civitanova Marche, lancia acido sulla moglie: "Mi ha rovinato la vita"

L’aggressione

Il luogo dell'aggressione, il ristorante Tonno e Salmone. Fonte foto: Il Resto del Carlino

L’interrogatorio

La bottiglietta di acido. Fonte foto: Il Resto del Carlino

Un 32enne macedone è accusato di, dopo l’aggressione avvenuta in pieno centro a. In corso Vittorio Emanuele l’uomo ha lanciato dell’, per poi avventarsi su di lei armato di coltello.Immediatamente sono state allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. La donna, una 29enne, romena al momento è, mentre il marito è stato posto in stato diIl 32enne avrebbe lanciatoaddosso alla moglie, la quale avrebbe poi cercato rifugio in un ristorante del corso. L’acido, stando alle ricostruzioni, avrebbe colpito la 29enne solo al giubbotto, probabilmente raggiungendo un occhio. Ma il macedone, in preda alla furia, l’avrebbe seguita rincorrendola cone colpendola ripetute volte all’. Alcuni testimoni lo avrebbero sentito urlare: “Mi ha rovinato la vita”, mentre il titolare dell’esercizio “Tonno e Salmone”, divenuto ormai scenario dell’aggressione, tentava di calmarlo.La donna è stata, per le gravi ferite riportate al collo e all’addome: è stato necessarioInsieme ai soccorsi è arrivata anche la Squadra Mobile di Macerata, con a capo, che ha arrestato il consorte aggressore con l’accusa di tentato omicidio.Il 32enne è stato subito sottoposto ad interrogatorio, per dare modo alle autorità di ricostruire la dinamica dei fatti. Pare che l’aggressione sia stato l’apice di una crisi: i rapporti tra i due erano tesi da tempo. Alla base dei continui litigi ladi lui nei confronti della moglie,L’ennesima sfuriata è esplosa con premeditata organizzazione da parte dell’uomo, che si è armato di acido e coltello.Sull’episodio si è espressa anche la“Non mi interessa la nazionalità. Sono cose che non devono succedere e basta, perché qualunque sia il motivo non è giustificabile usare tanta violenza, non riesco davvero a concepirla“.