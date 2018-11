Martina Menegon è la migliore amica di Belen

La vita sentimentale turbolenta di Belen

C’è del tenero tra Martina e Iannone?

, è una delle più care amiche die pare adesso che questa signorina stia con l’ultimo ex, in ordine di tempo della show-girl argentina, il campioneUn mese fa infatti Belen ha deciso di separarsi da Andrea per godersi un pò la vita da single. Ultimamente ha ricostruito i rapporti con l’ex marito Stefano de Martino , con il quale ha avuto anche una figlio di nome Santiago , e frequenta il giocatore di basket argentino Bruno Cerella Martina è una nota interior designer milanese, ha anche un proprio sito, lei non frequenta in alcun modo il mondo dello spettacolo ma che ha conosciuto Belen grazie ad un’altra donna, Antonia Achille , l’assistente personale della Rodriguez. Tutte e tre sono molto unite ed insieme ad altre amiche formano una cerchia inossidabile di persone affezionate all’interno della quale Belen si sente a suo agio e sulle quali può sempre contare.Martina è stata vista da sola con Iannone, mentre chiacchieravano amabilmente sorseggiando un aperitivo in un locale milanese. Dalle immagini del settimanale di gossip, sembra ci sia forte intesa tra i due. Martina ad un certo punto fa vedere qualcosa a Iannone sul suo smartphone suscitando in lui un’espressione turbata.Forse la Menegon sta cercando di riavvicinare Andrea alla sua amica? Oppure Andrea vuole scatenare la gelosia di Belen per riconquistarla?La serata è finita senza colpi di scena: nessun bacio od effusione, ma solo Andrea che cavallerescamente accompagna Martina fino a sotto casa. Ha atteso che lei entrasse nel palazzo e poi se n’è andato. Che cosa succederà adesso? Martina è molto amica di Belen ma ormai tra lei e il pilota GP non c’è più nulla.Solo il tempo potrà dirci se si è trattata di un’innocente uscita tra amici o se è l’inizio di qualcosa di più profondo. Chi vivrà vedrà, come si dice in questi casi.