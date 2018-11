Inizio settimana freddo: allerta arancione in Sardegna





Prima neve a bassa quota

L’arrivo dell’inverno non si fa più attendere, con temperature, questa settimana, decisamente meno dolci rispetto a solo pochi giorni fa. L’aria fredda entrata dalla Russia nel week end, come annunciato, ha definitivamente fatto uscire di scena l’autunno. Quella che abbiamo davanti è unadal punto di vista metereologico, con le. Il maltempo ha portato ad un’un, dove sono previsti violenti rovesci, e gialla per il Centro-Italia.Già dal’ondata di maltempo ha cominciato ad interessare il, con aria fredda e nevosa in entrata dall’Europa centrale, e il, interessato da una perturbazione atlantica. Il vero epicentro è, però, la, dove si è stabilita un’area depressionaria arrivata dal Mediterraneo occidentale. Tra Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Basilicata si assisterà ad un peggioramento delle condizioni meteo dalla serata, che continuerà ancheLa Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero manifestarsi in Sardegna a seguito dei rovesci di forte intensità. Da martedì si prevedono ancheo di burrasca che interesseranno Sardegna, Lazio e Sicilia, per poi estendersi al resto del Sud Italia.Inoltre, le due masse d’aria daranno vita a nevicate a bassa quota, già in atto sullee lein quota 300-400 metri per quanto riguarda Piemonte e Lombardia occidentale. In serata anche la città di Torino potrebbe vedere qualche fiocco bianco, e la situazione è simile nel. Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna saranno interessate da nevicate verso i 500 metri nella notte, ma con miglioramenti da, così come sulle Regioni adriatiche. Gli amanti dello sci in Trentino Alto Adige saranno felici delle nevicate che si attendono in quota. Sempre mercoledì la situazione generale dovrebbe migliorare, con qualche perturbazione persistente al Sud.