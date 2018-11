Governo sotto allo scrutinio segreto: il ritorno dei franchi tiratori

Lo schiaffo al Movimento 5 Stelle





Tutta una sceneggiata.



Grilini e leghisti votano insieme a voto segreto sulla norma che depotenzia il reato di peculato. Il vero capo della maggioranza è Salvini e Salvini così aveva deciso.#anticorruzione



— Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) 20 novembre 2018

Il deputato massone e l’ira dei leader

Unasu tutti i fronti ieri allaper il: l’approvazione dell’che alleggerisce le pene per ilpassa grazie al voto segreto. I franchi tiratori arriverebbero proprio dalle file della Lega. Così il governo, per la seconda volta in pochi giorni, viene, proprio su un cavallo di battaglia dei pentastellati. L’ira di Salvini non si è fatta attendere, ma quella norma contenuta nell’emendamento approvato va a salvare proprio quegli amministratori leghisti accusati di aver usato impropriamente i fondi pubblici.Cona favore econtrari, l’è passato alla Camera. Isono stati 36, un risvolto imprevedibile fino a poco prima della votazione. La norma promossa con ilcancella praticamente il reato di peculato, che consiste nell’appropriazione di soldi pubblici da parte del pubblico ufficiale. I“arraffoni” sarannose hanno agito in un contesto dove ci sono norme e regolamenti, cosa che accade in quasi tutti i casi.Ad esempio se si usano fondi regionali regolamentati per fare spese private (come le mutande di ligure memoria), non sarà peculato. Forse abuso di ufficio, in ogni caso meno grave e più facilmente prescrivibile. Lo stesso emendamento era stato proposto dallain Commissione cinque giorni fa, ma è stato ritirato dopo le pressioni del socio di governo. Prevedeva la derubricazione del reato di peculato, garantendo a chi lo compie quasi totale impunità.Una vera e propria antitesi rispetto all’impianto dello “Spazzacorrotti” del. L’emendamento rispuntato oggi a firma dell’ex pentastellato Vitiello salva i moltia processo oper peculato. Uno è, viceministro dei Trasporti, a processo per le spese pazze in Regione Liguria. Arrivata la condanna invece per, capogruppo della Lega alla Camera, condannato a 11 mesi per peculato in appello; con lui anche l’ex governatore, condannato a un 1 anno e 7 mesi.Non stupisce dunque che molti abbiano individuato i 36 franchi tiratori tra le linee leghiste. Un deputato della Lega ha dichiarato: “Si è mandato un segnale al Movimento 5 Stelle“, forse in vista del prossimo voto sul ddl Sicurezza. Ma lo stesso Molinari ha smentito: “Non ci sono leghisti tra i franchi tiratori“, anche se non è stato preso molto sul serio. I numeri non sbagliano: a votare a favore dell’emendamento Forza Italia, FdI, Gruppo Misto e parte (larga) della Lega. Contrari il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.A resuscitare l’emendamento leghista è stato Catello Vitiello , deputato eletto a Castellamare di Stabia tra le fila del Movimento 5 Stelle e poi buttato fuori dal gruppo perché massone. Il “dormiente” della loggia del Grande Oriente, ora al Gruppo Misto, ha presentato la norma salva-peculato che è piaciuta ai colleghi leghisti. Meno a, a quanto pare, che avrebbe dichiarato: “Voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza“. Il leader del Carroccio ha poi avvertito i suoi: “È stato un incidente di percorso che avrà come conseguenza quella di approvare il decreto ancora più in fretta“.ha dichiarato che ieri era pronto a far saltare tutto per la “” contenuta nel decreto. Il leader pentastellato vuole Salvini e Conte a “” in Aula durante le votazioni segrete.