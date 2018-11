Rapita volontaria italiana 23enne in Kenya

Cosa si sa del rapimento





The National Police Service wishes to inform the public that last evening at about 8pm, a gang of men armed with AK 47 rifles attacked Chakama Trading centre in Chakama, Makongeni sub location in Kilifi county, about 80 kilometres west of Malindi town. 1/6



Chi è la ragazza rapita





The Gang then abducted an Italian lady aged 23 years who is a volunteer of Africa Milele Onlus, an NGO operating in the area.



All the injured persons were taken to hospital and contingents of police officers were deployed to track down the criminals. 4/6



Le parole della presidente della onlus

Degli uomini armati hanno rapito una volontaria italiana. La notizia è di queste ultime ore e a riferirlo è il. L’attacco sulla costa è avvenuto nella serata di ieri, alle ore 20, ora locale. Al momento non è chiaro chi ci sia dietro l’attacco e nemmeno le motivazioni, riporta l’Associated Press. Resta da sottolineare che nella zona sono già avvenuti rapimento di stranieri ad opera di fondamentalisti islamici.In un primo momento era stato resto noto che la volontaria italiana sarebbe stata rapita in un mercato di Chakama, a circa 80 chilometri ad ovest da Malindi. Gli uomini sarebbero arrivati sparando in aria e seminando il panico. “Poi hanno rapito la giovane donna italiana che lavora come volontaria nell’area“, si legge sulle fonti locali. Un testimone ha poi rivelato che all’arrivo degli agenti, i miliziani avevano già passato il fiume Galana. Le 5 persone ferite sono tutte giovanissime.Non si conosce ancora l’identità della giovane 23enne, nostra connazionale, rapita. Si sa però che lavorava nel Paese per una organizzazione con sede a Fano, nelle Marche: la. A riferirlo sarebbe direttamente la polizia kenyota. Al momento non si hanno notizie precise su quanto possa esserle accaduto e si dovrà attendere per saperne di più.Lilian Sora, presidente della onlus marchigiana Africa Milele, ha parlato all’Ansa e ha spiegato: “Il rapimento della volontaria italiana 23enne è avvenuto in una parte del Kenya dove non ci sono centri commerciali, al massimo un negozietto dove si vendono fagioli e dove soprattutto non succede mai niente del genere“, ha spiegato. “A quanto ci hanno raccontato le persone che abitano nel villaggio, sono arrivatiche hanno lanciato un petardo, facendo sollevare la sabbia e hanno sparato più volte. Poi sono andati,, probabilmente perché lì sapevano che c’era una italiana, anche se non so spiegarmi il motivo di quello che è successo. In quel momento era da sola, perché altri erano partiti e altri ancora arriveranno nei prossimi giorni“.