Mestre, incendio in un'associazione di volontariato: trovati due corpi

Incendio a Mestre: due vittime





, poco dopo le 4 del mattino, unè divampato da unae si è poi propagato nella sede di un’. I Vigili del Fuoco sono accorsi a spegnere le fiamme, trovando, appartenenti probabilmente a due clochard.Avevano forse cercato riparo dal freddo e dal maltempo nella casetta abbandonata in via da Verrazzano, a Mestre, i due senzatetto i cui corpi sono stati trovati carbonizzati. Le prime ipotesi ritengono che le due vittime abbiano perso il controllo del braciere accesso all’interno dell’edificio, da dove sarebbe divampato l’incendio.Si tratterebbe di, lui di origine tunisina, lei italiana, nota, come riporta il TgR Veneto, per precedenti di droga. Ihanno trovato i loro corpi carbonizzati dopo aver domato il rogo.Sono accorsi sul postoper spegnere le fiamme, propagatesi in uno spazio di 200 metri quadrati. Il nucleo investigativo antincendio territoriale (NAT) e la Polizia scientifica stanno ora accertando le cause che hanno scatenato il rogo, coadiuvati dalla Polizia, mentre si sta procedendo a sgombrare l’area dai resti dell’incendio.Il complesso in cui si sono propagate le fiamme, nel quartiere San Paolo, erada circa 20 anni, nonostante ospitasse di frequente delle associazioni. Inizialmente era la sede di una chiesa, poi spostata, e fino a ieri una terra di nessuno, benché sia demanio comunale. In alcune zone trovavano rifugio diversi senzatetto ma, secondo i residenti della zona, non si sono mai registrati incidenti.