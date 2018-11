Cambiano le unità di misura: la storica decisione sul chilo

Il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura

Sede storica del Bureau International des Poids et Mesures a Sèvres. Fonte: BIPM Sede storica del Bureau International des Poids et Mesures a Sèvres. Fonte: BIPM

Cosa cambia





Celebrations and standing ovation as the vote is accepted #siredefinition. This has been a measurement revolution! #CGPM pic.twitter.com/flzPGtSQAB



— BIPM (@BipmMedia) 16 novembre 2018

Il messaggio della rappresentante italiana

Entreranno indei miglioramenti perdecise al 26° meeting della(CGPM). Sono misure già esistenti ma saranno più accurate: si tratta del chilo, kelvin, mole e ampere. La convention si è tenuta a Versailles e a questa decisione storica hanno aderito iSi è tenuto a Versailles, dal 13 al 16 novembre, il 26° meeting della Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM). Durante il congresso sono state approvate le modifiche al(SI). I delegati di 62 Paesi hanno votato a favore dei nuovi parametri che entreranno in vigore dal 20 maggio 2019.Le quattro, delle sette unità di misura di base, ridefinite alla Conferenza sono:(massa/peso),(corrente elettrica),(temperatura) e(quantità di sostanza). Le altre tre subiranno cambiamenti di conseguenza e sono. D’ora in poi tali misure saranno definiti sulla, anziché sudefiniti standard che nel tempo possono cambiare.In sostanza, la. O almeno non nell’immediato. Il chilogrammo di nella nostra percezione resterà uguale, anche se verrà misurato a partire dalla costante di Planck (h). La decisione riguarda solo il, uniformandolo a livello universale. In un video pubblicato dal BIPM (Bureau international des poids et mesures) si legge: “Dovunque e per tuttimassa, temperatura, corrente elettrica, quantità, così come per le misure di tempo e distanza”.Il Bureau ha anche inviatorivolti al grande pubblico, agli insegnanti di tutte le scuole e ai politici: il Sistema Internazionale (SI) si ispira ad una; tutte le unità di misura saranno accuratamente definite dalle; questa decisione è unper le generazioni e le innovazioni future., direttore scientifico dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) ed unico membro attuale italiano del Comitato Internazionale per i Pesi e le Misure (CIPM), ha detto all’Ansa: “Siamo molto contenti perché si innova tutto il sistema”.(In copertina: una copia del cilindro che, fino a maggio 2019, definisce l’unità base del peso. Foto: chilo Jacques Brinon/AP)