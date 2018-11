Scomparsa, Giusy ritrovata dopo 1 mese e mezzo: il marito la denuncia

Denunciata per abbandono di minori

Messa sotto protezione

Il ritorno a casa di, scomparsa lo scorso 12 ottobre e tornata a casa, a, proprio ieri. Mentre gli inquirenti cercano di capire se si trattasse di un allontanamento volontario o coercitivo (indotto sotto minaccia), spuntano le testimonianze del marito e dei figli della donna che negano che la stessa fosse vittima di violenze in casa.Giusy Pepi ha un marito,Di questi, 4 sono minorenni. Il 12 ottobre, Giusy si è allontanata da casa sua a Vittoria ed è andata a, dove è rimasta per tutto questo tempo: andava in giro e mangiava alla. Dopo essere stata avvistata da alcune persone, anche grazie anon ha ancora rilasciato dichiarazioni: il primo a incontrarla è stato il fratello, insieme ai suoi figli che sono stati tra coloro che più hanno sofferto in questo periodo.Nel corso dei giorni della scomparsa, in trasmissioni come Chi l’ha visto?, raccontando che, il marito di Giusy, la picchiava e la seviziava imponendole torture come buttarla sotto la doccia, insieme al figlio 18enne.Davide Avola ha sempre negato di essere un marito meno che esemplare: ha dichiarato di averla sempre trattata bene. Al ritorno della moglie ha chiarito con le telecamere di Chi l’ha visto? che il matrimonio era finito e che l’aveva denunciata per abbandono di minore: “Se mi vuoi lasciare lasciami, ma non si abbandonano i figli. Vengono prima loro e poi un altro uomo. Io avevo sei figli, non cinque. Ero io il suo schiavo.. Sono tranquillo perché le persone mi conoscono. Deve portare le prove”.Il figlio maggiorenne ha appoggiato la versione del padre, dichiarando: “Mia madre aveva in mente l’idea di andare via da casa mi diceva che quando io sarei diventato maggiorenne lei sarebbe andata via. In verità pensavo che scherzasse”. Il giovane ha anche detto che avrebbe mandato dei messaggi alla madre durante la scomparsa e che le mancate risposte lo avrebbero fatto soffrire.Gli inquirenti, nell’attesa di capire le dinamiche che hanno effettivamente portato Giusy Pepi ad andarsene, hanno deciso di mettere la donna sotto protezione. Alcuni dettagli hanno infatti insospettito gli inquirenti, come riporta: ad esempio, il fatto che l’uomo avesse immediatamente venduto i due cani della donna dopo la scomparsa o che, altrettanto immediatamente, avesse cambiato il suo status su Facebook in, pubblicando anche il suo numero di telefono per essere eventualmente contattato. Non appariva, inoltre, particolarmente provato dalla scomparsa della donna.Prudente l’atteggiamento dell’avvocato della famiglia Avola, Anastasia Licitra, che dichiara al telefono a: “Non sappiamo ancora se si tratta di allontanamento volontario o coercitivo dalla lettura degli atti e dalle dichiarazioni della donna avremo le giuste indicazioni”.