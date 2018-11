Meteo: week end all'insegna del maltempo, pericolo alluvioni

Maltempo: torna la pioggia l’ultimo week end di novembre

Domenica instabile, miglioramenti ma non si escludono forti rovesci

L’ultimo week end di novembre sarà molto, specie al, con una perturbazione che man mano si sposterà verso il Centro. Il picco ci sarà domenica, con fortipreviste anche al Sud, finora graziato da temperature molto sopra la media, destinate però a scomparire. Il sito ilMeteo.it avverte anche del pericolo dilampo che potrebbero colpire ilLache già da venerdì sta interessando parte della Penisola è destinata ad essere sostituita da un’altra ben più aggressiva. Dall’un fronte di nubi sta occupando oggi il Nord Ovest e la Toscana settentrionale, con, mentre si godono ancora il sole il Sud e la Sardegna. Sull’arco alpino è previstanel Nord Ovest e sopra i 1400-1500 m nel Nord Est.La situazione volgerà rapidamente al peggio sabato, quando una seconda perturbazione atlantica più intensa occuperà la Penisola. Il maltempo dall’Italia nord-occidentale si muoverà verso il Nord Est e il Centro, portando instabilità e piogge. Inci sarà rischio nubifragi, pioggia anche su Sardegna; lo Scirocco lambirà la costa tirrenica, per poi spostarsi sull’Adriatico sabato. Nella notte migliora al Nord e peggiora al Sud, con piogge frequenti sulle regioni peninsulari e su Lazio e Toscana, dove sono previsti temporali.Domenica la perturbazione dovrebbe intensificarsi, spostandosi comunque dal Nord Ovest, che vivrà un po’ di tregua. Piogge previste ancora sull’estremo Piemonte e Liguria, più frequenti nel Nord Est. Peggiora nel Lazio, in Campania e in Sicilia. Al Centro si concentrerà un, mentre in Sardegna la perturbazione dovrebbe diradarsi, con schiarite e nebbia al Nord. A rischio temporali le coste adriatiche fino alla Puglia, con venti forti e onde fino a 3 metri nello Ionio, dove soffierà un forte Libeccio.