La foto incriminata: Di Maio chiede l’espulsione di Pascucci

Dalle critiche a Pascucci alle critiche a Di Maio

Quella scattata da, pentastellato in corsa per la poltrona da sindaco nel comune dinon era una fotografia frutto di una coincidenza o di un caso. Il messaggio del candidato sindaco anzi, è molto chiaro: non lasciare soli i, vittime dei legami di sangue. Approdata sui social però, la fotografia ha subito fatto indignare il vicepremierche ha subito condannato l’accaduto, promuovendodi Pascucci.Non c’è giustificazione che tenga perche non appena ha visto ladal pentastellato Maurizioin lista per la poltrona da sindaco a Corleone, ritratto al bar insieme al nipote del boss mafioso deceduto,, Salvatore Provenzano. La foto scattata da Pascucci doveva avere latentemente un messaggio chiaro: promuovere il dialogo con i parenti deispesso e volentieri abbandonati ingiustificatamente per il sol fatto di essere associati a personalità mafiose per colpa dei legami di sangue. Un messaggio, quello di Pascucci, che trova conferma nelle parole rilasciate dallo stesso Salvatore Provenzano, l’uomo ritratto insieme a lui nello scatto ed effettivo nipote del boss: “Mi alzo alle 5 del mattino con mia moglie per aprire il bar – tuona Salvatore Provenzano –, non abbiamo nulla a che fare con altro“.Da scandalo la notizia diventa presto un caso se non addirittura un coro. Si unisce infatti al pensiero di Salvatore Provenzano anche quello di, il primogenito del defunto boss, anche lui in prima linea di gridare al mondo la sua più totale lontananza da quel cognome cucitogli addosso dalla vita che gli grava sul capo come un ergastolo: “Non voglio parlare di Di Maio a Corleone. Non voglio parlare di elezioni. Dico solo che domenica non andrò a votare, non voto da molti anni. Perché non appena manifesto un mio parere viene sempre strumentalizzato. Perché nel nome del diritto di cronaca devo fare ‘notizia’. E sono stanco.“. Di Maio però non ne vuole sapere e dopo aver fatto saltare in comizio in terra siciliana, ha sottolineato in diretta su Facebook: “Lo Stato deve stare attento a non avvicinarsi mai, neppure con la propria immagine, a quella gente“. C’è chi però, anche su questo, attacca il vicepremier per aver fatto saltare il comizio a Corleone quando, se avesse voluto davvero mandare un forte messaggio contro le mafie, sul palco sarebbe dovuto salire e proprio da lì avrebbe dovuto parlare, senza i filtri di uno schermo ma immerso in quella realtà.