Un’intervista che ha toccato il cuore

Un momento quotidiano di Sabrina con il figlio Nino Un momento quotidiano di Sabrina con il figlio Nino

L’iniziativa coraggiosa di Sabrina

Un momento dell’intervista di Caterina Balivo a Sabrina Paravicini a Vieni da me Un momento dell’intervista di Caterina Balivo a Sabrina Paravicini a Vieni da me

, l’ex protagonista della fortunata serie tv “ ha dovuto lasciare la sua carriera d’attrice per concentrarsi completamente sul figlio, Nino, purtroppo affetto dalla sindrome di Asperger Sabrina si è aperta durante la trasmissione “e”, condotta darilasciando una lunga intervista che ha emozionato il pubblico. Ha raccontato la scoperta della malattia che è avvenuta quasi per caso.All’età di 18 mesi infatti Nino ha smesso di parlare e di relazionarsi con gli altri. All’inizio i suoi genitori hanno pensato ad un problema di sordità, poi dopo tante visite, la verità è arrivata grazie all’ Istituto di Neuropsichiatria infantile fondato dal Professore, un’eccellenza italiana. “racconta Sabrina “ sindrome di Asperger . I ragazzi affetti da Asperger hanno delle aree di eccellenza, magari sono bravissimi in matematica, in musica, però hanno problemi relazionali con gli altri.”Nino è figlio unico e vive con la madre, che si è separata dal marito. A proposito del suo rapporto con l’ex marito Sabrina dichiara: “Io e lui viviamo in due case differenti,“.Il figlio di Sabrina sogna di diventare regista, da qui l’idea della madre di girare un docu-film che ha come tema la diversità. Il progetto, dal titolo ““, è stato auto-prodotto dall’attrice che è riuscito a presentarlo all’ultima edizione delIl film è stato girato con l’obiettivo di creare un dialogo tra madre e figlio sul loro percorso insieme, con il supporto di testimonianze e confronti. All’iniziativa hanno partecipato alcuni personaggi dello spettacolo, della cultura e della scienza. Nomi importanti come l’astronauta, che ha parlato del valore della diversità, lo scrittore, che ha conversato con Nino sul tema della felicità e l’attore, uno dei volti più noti della serie tv culto “Gomorra” Noi non possiamo che plaudere per questa bellissima iniziativa e ammirare chi ogni giorno lotta con queste problematiche ma trova la forza di affrontarle con amore.