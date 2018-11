Meteo, il vento porta via l'Italia: è allarme burrasche

Il vento dal Nord, che investe il Sud

Come evitare il peggio?

Tenete stretti i cappotti quando uscite: da stamattina, in Italia arriva laIl maltempo in Italia è di nuovo arrivato: non si parla delle piogge torrenziali delle scorse settimane ma di venti titanici che potrebbero comunque mettere in ginocchio diverse regioni eIl vento arriva dal Nord ed, per poi scendere al centro e al sud. Su alcune regioni la burrasca sarà forte: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sono interessate da un allarme maggiore. Ansia anche per la situazione dei mari e delle coste: il vento porterà forti mareggiate. Su Puglia e Sicilia, inoltre, arriverà ancheLa Protezione civile ha diramato diversi allarmi di. I pericoli del vento forte sono molti: potrebbe portare problemi di tipo idraulico e criticità idrogeologiche. Un comunicato stampa pubblicato ieri sul sito della Protezione Civile recita: “Allerta gialla in Abruzzo, in Puglia, nell’estremo settore della Calabria, in gran parte della Sardegna, nei settori settentrionali della Sicilia. Permangono, infine, leper le frane del Tessina in comune di Chies d’Alpago (BL) e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (BL) che si sono riattivate dopo le precipitazioni delle ultime settimane”. Sul sito è anche possibile consultare diversi vademecum riguardanti i vari comportamenti da seguire in caso di allarmi meteo di vario tipo. Per quanto riguarda il rischio provocato da venti e mareggiate, possiamo leggere: “, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguentee relativamente leggeri, come un vaso o una tegola; evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate”. Sono presenti anche consigli sul comportamento da seguire sulle coste o in aree urbane.