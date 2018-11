Bimbo ringrazia i carabinieri per l'arresto del padre violento: "Siete supereroi"

L’arresto dell’uomo

Il figlio ringrazia per aver salvato la mamma

Il biglietto per i carabinieri Il biglietto per i carabinieri

Quando i carabinieri sono arrivati in via Bolla a Milano hanno trovato una donna in evidente stato di choc e con contusioni alle gambe. La ragazza, 26 anni, sposata con un uomo 31enne, ha confessato di subireormai da anni, già dal 2012. La donna fino ad ora non aveva trovato il coraggio di denunciare la situazione, ma martedì pomeriggio ha rivelato di essere statain casa, rispettivamente diLe forze dell’ordine del capoluogo lombardo non hanno potuto fare altro che arrestare il marito della donna, in Italia con regolare permesso di soggiorno, per maltrattamenti nei confronti della moglie; per il marito è stato già disposto il giudizio per direttissima.Il figlio di 8 anni, che da 6 assiste a scene di violenza nei confronti della mamma, ha voluto ringraziare i carabinieri quando li ha visti portare via il papà. Le scene di violenza a cui ha assistito il piccolo sono state tante: calci e pugni spesso venivano dati davanti a lui e suo fratello e probabilmente l’arrivo dei carabinieri l’ha fatto sentire al sicuro. Il bimbo ha voluto ringraziare i militari con un suo disegno, pieno di cuoricini rossi. A cornice del disegno, il piccolo ha scritto un pensiero: “Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e/o parlando.. Ciao!”La mamma, viste le condizioni fisiche in cui è stata ridotta dal marito, è stata accompagnata all’ospedale San Carlo di Milano, dove i medici le hanno dato una. Dopo anni di violenze subite, finalmente la donna è riuscita a trovare il coraggio di denunciare il marito, ponendo fine ad anni di violenze per lei e per i suoi figli.