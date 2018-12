Paola Di Bendetto è convinta: "Con Cecilia Monte ha subito un trauma"

L’analisi lucida di Paola

Francesco Monte, al momento nella casa del GF Vip Francesco Monte, al momento nella casa del GF Vip

L’amore, di nuovo

Paola Di Benedetto ospite a Rivelo Paola Di Benedetto ospite a Rivelo

Ora che è felice al fianco di Federico Rossi ha potuto analizzare la fine della sua storia con. La bella naufraga, con il senno di poi, si è resa conto che all’epoca della loro liaison, l’ex tronista portava ancora con sé i turbamenti dell’amore conNon lo colpevolizza, o almeno non più: per chi ricorda la vicenda, a maggio le sue parole nei confronti di Monte furono molto dure.Paola Di Benedetto ha avuto modo di esporre la sua analisi lucida riguardo la sua breve storia con Monte, ospite al programma, diretto da“Non c’è stato il tempo di conoscerci perché il contorno è venuto prima di me e lui” dice ora, lontana dai sentimenti che provava meno di un anno fa. “Noi, da soli, siamo stati due giorni. Io ci ho provato, l’ho cercato più volte anche quando l’istinto mi diceva che non era più il caso. Sull’Isola lui è stato molto sincero, l’ho sentito vero“. Non ha dubbi la Di Benedetto: Francesco non ha mai avuto intenzioni disoneste nei suoi confronti, solo non era il momento giusto per loro. Poi: “Secondo me non era più innamorato di Cecilia Rodriguez però ha subito un trauma talmente forte che ancora non è in grado di fare quello step successivo con un’altra persona oppure colei che gli poteva far fare lo step successivo non ero io“.Appare serena e tranquilla adesso, la Di Bendetto, a differenza della scorsa primavera in cui era evidentemente ferita e addolorata dalla fine del flirt con Monte. Ora Paola ha ritrovato il sorriso, anche grazie a Fede di, all’anagrafeLe sue parole sono quelle di una persona che ha riscoperto l’amore all’improvviso, senza cercarlo. “Lui è una persona buona”. Poi racconta: “Io e Federico ci siamo conosciuti sui social network. Stavo andando nelle Marche un pomeriggio a fare un evento e su Spotify avevo sentito una canzone di Benji e Fede. Ho pensato alla bella voce di Fede e l’ho cercato su Instagram. Mi spunta il profilo e dico ‘Ammazza, è pure carino!‘. Cosa faccio io? Gli scrivo un messaggio e gli dico che era da quella mattina che mi teneva compagnia. E lui subito mi ha risposto ‘Siamo stati dei buoni compagni di viaggio?‘ e da lì è iniziato tutto“.