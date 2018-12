Sculacciate e schiaffi sui bambini da ora sono vietati per legge

La proposta contro le “violenze educative ordinarie”

La notte tra il 29 e il 30 novembre 2018, l’– equivalente alla Camera dei Deputati italiana – ha approvato una proposta di legge che vieta “violenze ordinarie a scopo educativo” sui bambini. Tutti coloro a favore del bando sostengono, infatti, che lesiano la causa principale diLa proposta divide il Parlamento francese: favorevoli il partito centrista– autore del disegno di legge – insieme a La Republique en Marche del presidente, oltre ad altri gruppi parlamentari. Il Difensore dei dirittidichiara questa mossa “un segnale politico forte per cambiare la mentalità“. Insieme a lui, molti giuristi e organizzazioni della società civile sostengono la proposta.La proposta diè stata definita “ridicola” dai partiti di destra e centrodestra, i quali la dichiarano “un attentato alla libertà dei genitori”. Tra questi emerge il parere nettamente contrario della deputata eletta per l’estrema destra. A sostegno della contrarietà a questa proposta, alcuni hanno rivangato quanto accaduto nel 2002, quando– fondatore del partito MoDem – schiaffeggiò un bambino pubblicamente.La proposta di legge così approvata allinea la Francia alla normativa internazionale. Il provvedimento anti-sculacciata è un tema dibattuto da anni nel Paese. Già nel 2006, durante la presidenza di Francois Hollande, una proposta simile era stata bocciata dal Consiglio costituzionale per una questione di forma.Nel marzo 2015 il Consiglio d’Europa per i diritti civili aveva esortato Parigi sul tema, seguito poi nel 2016 dal Comitato dell’infanzia dell’. Secondo l’ong ChildHood Foundation, l’85% dei genitori francesi ricorre alle sculacciate come metodo educativo, contrariamente a molti altri Paesi europei. Con la legge del 30 novembre 2018 la Francia diventa il 55esimo Paese al mondo a vietare le sculacciate. Tra questi la Svezia si posiziona al primo posto con la legge del 1979.