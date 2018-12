Il dramma dei podenco, i cani da caccia torturati e uccisi

Una muta di cani da caccia in Spagna (foto: Facebook/Podencos for life rescue) Una muta di cani da caccia in Spagna (foto: Facebook/Podencos for life rescue)

Un orrore causato dagli stessi allevatori

L’associazione Podencos for life rescue si occupa di salvare gli animali e trovare loro nuove famiglie (foto: profilo Facebook di Podencos for life rescue) L’associazione Podencos for life rescue si occupa di salvare gli animali e trovare loro nuove famiglie (foto: profilo Facebook di Podencos for life rescue)

Il silenzio delle istituzioni e il ruolo delle associazioni no profit

I caniappartengono ad una razza spagnola originaria di Ibiza. Spesso utilizzati come, sono oggetto dida parte dei cacciatori e degli addestratori. Si calcola che circadi questi cani, assieme ai più noti cugini levrieri, siano uccisi ogni anno. I responsabili della mattanza sono, nella maggior parte dei casi, proprio gli stessiche avrebbero il compito di proteggere gli animali. Questo perché il mondo “galgueros”, gli allevatori e cacciatori spagnoli riconosciuti ufficialmente, è molto competitivo. Nel caso dei podenco, i cani sono abituati fin da piccoli ad abbaiare il meno possibile, e per raggiungere lo scopo si fa uso di disparati strumenti, dalle percosse fino alle lattine inserite nella bocca.I “galgueros” competono in vere e proprie gare, ragione per cui lanei confronti dei loro cani è diventata tristemente famosa. I podenco sono preferiti quando lo scopo principale è la caccia. Come racconta, fondatrice dell’associazione, a Tgcom24: “Di solito una volta che non sono più utili verso i due anni di età vengono acquistati altri cuccioli, è più economico”. A quel punto i cani “sono considerati ‘vecchi’. Dopo anni di maltrattamenti vengonoin modo da distruggere i chip di riconoscimento”. Non di rado gli animali sono “buttati in dirupi o pozzi, o nel ‘migliore’ dei casi abbandonati per finire nelle perrera (i canili spagnoli) che assomigliano a lager e dove vivono 10 giorni prima della soppressione, se non muoiono prima di fame, sete, per malattie o per le condizioni igieniche”.Glidi animali sono sempre più numerosi. A volte, come accaduto per il recente traffico di cuccioli di cane provenienti dall’Europa dell’Est , la Polizia riesce ad intervenire e assicurare i colpevoli alla giustizia. Altre volte la situazione è più complicata, e il compito di scoprire e denunciare i maltrattamenti spetta a singoli cittadini o. Il caso dei podenco, da questo punto di vista, è emblematico: lesembrano voler ignorare la vicenda, forse per non intaccare tradizioni molto sentite per cui potrebbero perdere voti.Ecco, allora, che associazioni come quelle di Loredana possono essere utili non solo per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche pera tanti podenco: “È un bene soprattutto per loro, i podenco. Tutti devono conoscere la loro situazione, a volte mi pento di pubblicare video o foto sui social perché le immagini sono crude, ma altre volte è meglio farlo, non per suscitare pena. Solo per informare su quello che accade, purtroppo, è tutto reale”.