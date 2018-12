Leo Gassmann eliminato da X Factor, il padre Alessandro: "Fiero di te"

L’orgoglio di un padre

Alessandro Gassmann Alessandro Gassmann

Bravo figlio mio,sono fiero di te ,ti voglio bene. @XFactor_Italia ✌️🎸 pic.twitter.com/nZmJpNb5AE— Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) December 6, 2018

Non solo i complimenti del padre

Bravissimo Leo !! Voce Straordinaria ! Ti sei battuto con grandissimo impegno, lealtà, umiltà e grande educazione. Sei uscito a testa altissima. Sono e siamo "Tutti" davvero molto orgogliosi e fieri di te. tvb Zio Gimbo pic.twitter.com/exr4ekngBv— GianMarco Tognazzi (@GimboTognazzi) December 7, 2018

Figli d’arte crescono, si fanno sentire, cadono ma non si arrendono:è stato eliminato da X Factor al secondo turno ma le sue doti canore sono state notate sia all’interno del programma sia dal pubblico. E, fuori dallo sbertuccicante mondo dello spettacolo, Leo sa che il suo fan numero uno lo aspetterà a braccia aperte:è molto fiero del suo, ed ha espresso tutta la sua gioia sui social. Secondo molti, d’altronde, Leo si è presentato con un’ottima performance e avrebbe meritato la finale al pari di altri.Leo Gassman è figlio di Alessandro e di, attrice. Quest’anno il giovane Leo si è messo in gioco in prima linea, ed è stato un successo nonostante l’eliminazione di ieri sera: Leo è finito in eliminazione con Luna, che invece ha passato il turno a. Subito dopo l’eliminazione sono arrivate le toccanti parole di Gassman padre: “Bravo figlio mio, sono, ti voglio bene”.Sotto la frase, una bellissima foto di padre e figlio al mare, vicino, quando Leo era molto piccolo:, in occhiali da sole, sdraiati in spiaggia.Non si tratta solo di amore paterno: sono stati molti coloro che si sono espressi in modo molto positivo nei confronti di Leo Gassman: ad esempioin un tweet ha scritto “Bravissimo Leo !! Voce Straordinaria !Ti sei battuto con grandissimo impegno, lealtà, umiltà e grande educazione.Sei uscito a testa altissima. Sono e. Tvb Zio Gimbo”.