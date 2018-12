Meteo, arriva il freddo: crollo termico a Nord, piogge al Centro Sud

Meteo: in arrivo il gelo dall’Artico

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

In arrivo due perturbazioni atlantiche

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Un clima insolitamente mite ha interessato la Penisola nei primi giorni di dicembre, con temperature sopra la media stagionale. L’autunno lungo sta però per finire, e da stasera è previsto un, specie al. Regge il termometro al Sud, ma due, di natura lieve, portanoda giovedì. Mentre al Nord sarà più evidente l’arrivo dell’inverno, con nevicate a bassa quota e gelate in Pianura Padana, il Sud sarà interessato da copiosi rovesci.La depressione che si è spostata sulla penisola scandinava porteràdirettamente dal Mar Baltico, che ci faranno dimenticare in breve tempo queste temperature sopra la media. L’asticella di mercurio dascenderà, specialmente al Nord, portando sotto zero durante la notte i capoluoghi padani, da Milano a Bologna. Non sarà risparmiato il Nord Est, dove potrebbero esserci i primi fenomeni nevosi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da, prime nevicate in pianura nel Nord Ovest, interessato da una delle due perturbazioni atlantiche che porterà ulteriore instabilità.Torino e Bologna città in cui il gelo avrà la meglio, ma anche il Centro sarà interessato da un calo termico, più mitigato rispetto ai valori del Nord. Probabili piogge su Lazio, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale mercoledì sera, a cui seguiranno lievi miglioramenti giovedì, almeno fino a venerdì 14 dicembre.Unfarà il suo ingresso giovedì 13 dicembre, portando aria umida che dal Centro (Toscana e Sardegna) con perturbazioni e rovesci. Al Centro Nord, a causa delle basse temperature, si avranno, specie sull’Appennino. Piogge tra Toscana ed Emilia Romagna venerdì, quando una seconda perturbazione si muoverà dalla Sardegna al Tirreno meridionale. Temporali previsti in Sicilia e Calabria, mentre sono previste schiarite al Nord.