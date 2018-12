Gemelle nascono collegate dallo stomaco, i medici le operano gratis

Legate da un unico stomaco

Un’operazione di successo

Lieto fine…con autoscatto. Stanno girando il mondo le immagini del team di medici e chirurghi indiani che in questi giorni hanno operato e separato con successoche sembravano essere, in un primo momento, non operabili.Una storia bellissima, soprattutto per il gesto generoso dei medici nei confronti dei genitori delle piccole: il team ha infatti deciso di operare gratis le piccole, per aiutare i genitori che avrebbero avuto enormi problemi economici se avessero dovuto sostenere le spese.Le due piccole originarie di una famiglia residente nello stato dell’Uttar Pradesh erano in una situazione critica: si ritrovavano infatti collegate a livello del tronco e condividevano lo stomaco: questo rendeva le loro possibilità di avere una vita normale molto basse. L’operazione prevista per separarle non era semplice e prevedeva costi elevati: i genitori, famiglia di ceto medio-basso, erano(c’era la possibilità che le piccole non sopravvivessero) e perL’ospedale ha dunque deciso di intervenire gratuitamente: ad operare le piccole è stato un team composto da 5 chirurghi, 10 medici e 15 infermieri. L’operazione è stata un successo e l’equìpe alla fine delle 5 lunghe ore d’intervento era così soddisfatta e felice che ha deciso di scattare un selfie con le gemelle, ormai separate. Il dottore, a capo del team di chirurghi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “nonostante la lunga operazione, è stato un compito difficile”.I gemelli siamesi, purtroppo, non sono così rari come sembrerebbe: è simile ad esempio il caso di due gemelline del Buthan collegate dal torace , che presto saranno separate con una complessa operazione. A maggio, all’ospedale Bambin Gesù di Roma, erano state separate con successo due gemelle siamesi provenienti dall’Algeria.