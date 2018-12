Strasburgo, Antonio in condizioni irreversibili: 48 ore per decidere cosa fare

Pochissime speranze

Dov’è Chérif Chekatt?

: il proiettile che lo ha colpito si è spostato dentro di lui, dirigendosi pericolosamente verso la spina dorsale. Al momento Antonio è in coma e i medici non lo ritengono operabile: nel giro di 48 ore si deciderà se staccare la spina o sperare ancora in un miglioramento quasi impossibile.Così, mentre l’attentatore che gli ha sparato è ferito ma ancora in fuga e potrebbe avvicinarsi pericolosamente all’Italia, la famiglia di Antonio si stringe nel dolore e nella rabbia per la sfortuna che ha colpito proprio lui, finito “nel posto sbagliato al momento sbagliato”.La madre di Antonio è: spera con tutte le sue forze che ci sia anche solo una speranza su un milione, ma sa che vedere di nuovo aperti gli occhi di Antonio è una speranza vana., dice la donna a, gli europarlamentari che oggi le hanno fatto visita in ospedale. I due hanno riportato ad Adnkronos una testimonianza dolorosa: “Piangeva. Ci ha detto che Antonio è sempre stato un ragazzo pieno di entusiasmo, pieno di speranze”. Nonostante tutto, la madre di Antonio nutre comunque delle speranze: “Ci ha spiegato che sta resistendo anche se al momentoma, ha detto, i miracoli possono sempre avvenire”.I medici hanno deciso di prendere una decisione nel corso delle prossime 48 ore: l’unica possibilità è che si creino le condizioni per poterlo operare e per togliere il proiettile in un modo che non comprometta la vita del giovane giornalista.L’attentatore di Strasburgo è ancora in fuga, e ci sono varie possibilità su dove potrebbe essere. Una di queste è che si sia diretto verso il confine Francia-Germania a bordo forse di una. Una drammatica possibilità è che invece si diriga in Italia: ad ogni modo è stata diramata una nota alle forze di polizia italiane in cui si richiedeva la collaborazione delle stesse ed è stato diramato l’annuncio in cui si descrivono i suoi segni particolari: alto 1,80, capelli corti, incarnato mediterraneo, Chekatt ha un solo segno distintivo, una. L’annuncio specifica che si tratta di un uomo molto pericoloso, con molti precedenti e nessuno scrupolo ad agire pericolosamente.