Santiago è cresciuto ed è uguale a papà Stefano De Martino

Santiago e Stefano: come due gocce d'acqua





















































Entrambi vivono per lui





















































Una linda siestita!!!! ❤️❤️❤️❤️ #cucciolone



Ilè stato sotto i riflettori fin dai primi anni di vita. Continuamente esposto all’attenzione dell’opinione pubblica, è ormai un piccolo ometto. Prossimo aiè davvero cresciuto, maSantiago, il figlio nato dall’unione tra Belén Rodriguez , ha 5 anni e mezzo ed è già un baby VIP. Fotografato costantemente da mamma e papà, oltre che dai paparazzi, è seguitissimo dal grande pubblico. Esposto di continuo all’occhio critico e attento dei social è anche costantemente paragonato alla bellezza dei suoi genitori.Pur essendo ancora un bambino, Santiago sembra aver. Infatti, ilhasul proprio profilo Instagram una suain cui ha grosso modo la stessa età del piccolo e sono risultati sorprendentemente. Identici come due gocce d’acqua hanno le stesse guance paffutelle, lo stesso sorriso timido e gli stessi occhi.Pur essendo separati ormai da tempo, Stefano esono sempre stati, impegnati al rendere la vita del loro piccolo il più normale possibile. Dal primo giorno di scuola al Natale, l’ex coppia è sempre stata insieme, vicina e complice nell’educazione del figlio. Anche quest’anno la famiglia si riunirà per festeggiare insieme le festività natalizie e perilsarà sempre quello di poter “” a Santiago. Difatti, sui profili social di entrambi è un continuo di dediche e foto dolcissime. “La”, scrive lui, che vorrebbe poter adottare un figlio da single . “”, scrive Belén. Quest’ultima, che ha accesso di recente l’albero di Natale Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, è stata ritratta, in modo molto tenero, al suo