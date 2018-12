Palermo: accoltella il marito mentre dorme

Il luogo in cui si è consumata la tragedia, via Falsomiele, Palermo. Foto/ Il Giornale di Sicilia

Il tentativo di rianimazione del figlio e la confessione della Spataro

Una notte di sangue aper colpa dell’ennesimo omicidio consumato tra le mura familiari, le mura che dovrebbero riparare chi vi si trova dentro dalla violenza e dalla malvagità del mondo. La vittima, in questo caso, unche è stato letalmentementre dormiva.I tantiavevano logorato il loro rapporto rendendolo malsano e burrascoso al punto tale da far bramare nella testa della donna l’idea di commettere unTutto si è consumato questa notte a Palermo, in via Falsomiele, nella dimora familiare. Una donna,, si trovava a casa, nel letto coniugale col marito vicino che dormiva quando ha impugnato un coltello e l’ha ucciso. Lui si chiamavae come la moglie era un 45enne. Da anni era ormai un pensionato di guerra ma lavorava ancora nel bar di famiglia.Da tempo, amici stretti e familiari lo hanno confermato, la coppia stava attraversando un momento particolarmente difficile sfociante spesso e volentieri i brutali discussioni e litigi violenti. Una situazione che ha spossato la donna, come lei stessa ha voluto spiegare poco dopo l’omicidio. La situazione in casa risultava così tesa che la coppia stessa,aveva deciso di mandare i 2 più piccoli a dormire dalla nonna con la speranza di allontanarli da quell’ambiente malsano e opprimente. In casa, al momento della tragedia, c’erano solamente i 2 figli più grandi. Un gesto folle quello della Spataro: mentre il compagno dormiva, ha deciso di impugnare une di conficcarglielo più volte nell’addome. Dopo l’aggressione, la donna stessa ha chiamato in stato di shock il 118: “” avrebbe subitola Spataro telefonicamente all’unità di soccorso. “Ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva,“. Sembra infatti che il giovane ragazzo, attirato dalle urla provenienti dalla camera da letto dei genitori, sia accorso sul luogo e abbia provato in tutti i modi ail padre. Purtroppo però, giunti in via Falsomiele i soccorritori, i medici non hanno potuto fare altro che prendere atto della morte dell’uomo.