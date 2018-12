Walter Nudo: dalla depressione all’amore per la sua Cèline

Walter Nudo e la depressione

Il rapporto con i figli

L’amore per la sua Celine

Il vincitore della terza edizione del, ospite a Verissimo ha ricordato alcuni momenti della sua vita, soprattuto il periodo più cupo in cui ha sofferto di una profonda depressione e di come è riuscito ad uscirne. Il gieffino ha anche parlato del suo rapporto con Cèline , moglie e grande amore della sua vita.“Dopo l’Isola dei Famosi sono caduto in”, racconta il vincitore del GF Vip. “Sono successe tante cose, (…) come dice il detto non è importante quanto duro colpisci ma quanto duro sei colpito e riesci a rialzarti, la cosa importante è rialzarsi e andare avanti”. Era il 2002, quando dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Walter Nudo cadde in uno stato di profonda depressione.Come lui stesso ha raccontato, il disturbo si era presentato a causa di scarselegati ad investimenti andati male. “Le mie giornate erano un continuo passare dal letto al divano” ha raccontato, unspezzato grazie alla presenza dei suoi. “Mi rendevo conto che c’era uno stato di pressione che mi stava affossando”, così ha cominciato ad accompagnare lui i suoi figli a scuola e poi approfittava dell’uscire per andare a correre e rimettersi in piedi. “Il dolore delle persone che ti stanno a cuore ti spinge a reagire, vedere i miei figli soffrire per me è stata la chiave, per i nostri figli facciamo cose straordinarie”.Il rapporto conper Walter Nudo è tutto. Lui stesso durante la finale è arrivato persino acon loro per aver deciso di partecipare ad un secondo reality. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi fu per loro fonte di, essendo molto piccoli la vissero come una sorta dida parte del padre.Come lo stesso attore ha raccontato, durante una telefonata il figlio più piccolo si ammutolì per l’emozione, il piccolo Martin non riusciva nemmeno a parlare. “Quando sono tornato ho dovuto riconquistare la sua fiducia. (…) Gli dicevo –Una telefonata, ovunque sarò nel mondo, una telefonata”. Walter Nudo ha raccontato di aver persino rinunciato ad un’importante proposta di lavoro per la nascita del secondo figlio. “Ho fatto delleche mi portavano a stare di più con loro”, soprattuto con la separazione dalla compagna e madre dei suoi figli, Nudo mise da parte la carriera per l’amore dei suoi figli.I suoi sentimenti per Cèline Mambour, unica donna che Walter Nudo abbia mai voluti sposare, hanno fatto battere il cuore a tutte le fan. “La storia con Cèline è meravigliosa. C’è un sentimento forte, ma è una situazione molto delicata”. Il gieffino ha raccontato che presto si incontreranno e saranno i loro cuori a decidere. “Ci incontreremo, la guarderò negli occhi e saremo solo noi:”.Nudo ha anche parlato della sua ex compagna e madre dei suoi figli, Tatiana, per la quale nutre un grande affetto e un profondo rispetto.