Bruxelles a ferro e fuoco: manifestazioni pro e contro i migranti

L’intervento di Papa Francesco

Una domenica d’assalto a, questa del 16 dicembre. Per ore si sono perpetrati gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Due fronti opposti per quanto riguarda la questione dei flussi migratori tratta nel: una compagine pro, l’altra contro.In corso durante la giornata ben due manifestazioni, una pro ed un’altra contro i migranti. Bersaglio dei contestatori la sede della. Ci sono stati anche alcuni arresti. Nell’Angelus di oggi,ha rinnovato il suo appoggio per l’accordo di Marrakech.In 5500 sono scesi in piazza oggi nella capitale Belga, cuore dell’, a seguito della firma dei 164 Paesi che hanno siglato l’accordo proposto dall’Manifestanti dell’estrema destra fiamminga si sono scontrati con un’altra frangia in protesta, a favore, invece delle politiche migratorie sottoscritte con il Global Compact, schierando contro ideologie xenofobe e razziste, che annoverano tra le loro schiere anche i gilet gialli. I manifestanti si sono scontrati davanti alla sede della Commissione Europea, dove sono state lanciate, ma anche insegne e cartelli stradali, sradicati nel corso della marcia. Molti dei contestatori avevano il volto coperto.Tutto questo ha reso necessario l’intervento della Polizia, che ha dovuto caricare una frangia di circa 300 persone, utilizzandoGli scontri si sono consumati nei pressi diQui le forze dell’ordine hanno usato anche gliper smorzare la guerriglia in atto.Nel frattempo a Roma, questo pomeriggio, ilsi è espresso a favore del Global Compact e degli esiti registrati la settimana scorsa a Marrakech.“La settimana scorsa è stato approvato il Patto Mondiale per una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunità internazionale” ha dichiarato Bergoglio. “Auspico pertanto che essa, grazie anche a questo strumento, possa operare conresponsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi, per motivi diversi, ha lasciato il proprio Paese, e affido questa intenzione alle vostre preghiere“.