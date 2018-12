Strage di Erba, i fratelli Castagna: “Olindo e Rosa sono i veri colpevoli"

La strage di Erba

Beppe e Pietro Castagna ospiti di Franca Leosini Beppe e Pietro Castagna ospiti di Franca Leosini

La coppia dalla “simbiosi morbosa”

Olindo Romano e Rosa Bazzi. Fonte: Archivio Ansa Olindo Romano e Rosa Bazzi. Fonte: Archivio Ansa

La teoria innocentista

Olindo e Rosa in aula Olindo e Rosa in aula

Nella puntata del 16 dicembre di Storie Maledette, condotto da, si ripercorrono le tappe che hanno portato al famoso episodio di cronaca della strage di Erba del 2007. In studio, a ricordare e commentare le vicende che hanno portato all’arresto e all’ergastolo dei coniugi Romano, identificati come gli artefici della strage,Una vicenda che a tutt’oggi non ha ancora esaurito la sua carica emotiva. Nonostante tre sentenze e laall’ergastolo a carico dei coniugiRomano, fa ancora molto discutere la loro posizione nei confronti della strage 12 anni dopo il fatto. C’è chi li identifica come gli autori del massacro di Paola Galli (60 anni), Raffaella Castagna (30 anni) e del piccolo Youssef (2 anni) e della vicina di casa, chi invece li ritieneA tentare di gettare luce sulla faccenda, Franca Leosini, in una puntata speciale di Storie Maledette con l’aiuto di Pietro e Beppe Castagna, i fratelli di Raffaella. Si inizia tracciando il profilo dei protagonisti della vicenda: il rapporto tra Raffaella Castagna e il marito, con precedenti di spaccio; la nascita del piccolo Youssef; i litigi della coppia e la conseguente entrata in scena di Olindo Romano e Rosa Bazzi Olindo e Rosa sono definiti come una coppia dalla ““: non hanno né amici né interessi, bastano a loro stessi. “Una coppia di pastori scesa da un presepe sbagliato” così li ritrae la Leosini. I Romano vivono sotto l’appartamento dei Castagna e vengono infastiditi dal fracasso deitra Raffaella e Azouz e dalle “notti festaiole”. E sarebbe proprio il frastuono dei vicini che toglie ai Romano la pace e il sonno e a scatenare la loro, tanto da portarli ae a dare fuoco alla loro casa per nascondere le prove nel dicembre 2007. In un primo momento si è ipotizzato che la mattanza fosse il risultato di un, che quindi la colpa fosse die dei suoi legami col mondo della droga. Scagionato il tunisino, i sospetti si sono concentrati sui Romano, sui rapporti turbolenti con Raffaella Castagna per gli schiamazzi e quella, sporta da Raffaella, a carico dei Romano stessi.I due avrebbero poi confessato. “Mentre colpivo mi sentivo…sollevata, mi sentivo anche io forte” dice Rosa. ““, aggiunge poi Olindo. Nonostante tutto, c’è il dubbio che la confessione dei due sia stata pilotata per avere uno sconto di pena. Laidentificherebbe comedella strage uno dei due. Il movente: evitare che idella famiglia venissero dilapidati da Marzouk. Dubbi fomentati dal servizio de Le Iene, che hanno posto l’accento sulla teoria che vede innocenti i due coniugi Romano e a cui la Leosini ha voluto rispondere con questa puntata. “Alcuni hanno parlato della nostra tragedia come di una partita di calcio e dei colpevoli come se fossero in nomination per il Grande Fratello” commenta Beppe amaro “come se si potesse dire tutto e il contrario di tutto e poi bruciarlo in pochi secondi“. “Nostro padre”, prosegue, “ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita in un clima di amarezza e dolore. ‘Ho perdonato Olindo e Rosa, ma, non esiste altro. Tutto il resto è fango’“. “Noi”, conclude, “siamo certi che siano stati loro, non ci saremmo mai accontentati di un capro espiatorio“