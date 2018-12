Morte Matilda: assolto anche in appello il compagno della madre

Morte Matilda, assolto Antonio Cangialosi

La morte di Matilda, un mistero irrisolto

Era ilquando, bimba di circa 2 anni, morì in circostanze poco chiare. Secondo quanto riportato sui referti dell’autopsia, la piccola era morta a causa dia costola, fegato e rene; probabilmente a seguito di una forte pressione esercitata sulla schiena.Nel mirino delle indagini, la mamma della piccola, Elena Romani e l’allora di lei fidanzato, L’uomo era stato assolto nel 2016 dalle accuse di omicidio, ma l’accusa ricorse in appello e oggi la Corte d’assise d’Appello di Torino ha sciolto ogni accusa.Laha confermato quanto deciso dal gup di Vercelli nel 2016: Antonio Cangialosi è statoda tutte le accuse legate alla morte della piccola Matilde Borin. Le motivazioni della sentenza saranno deposte entro 90 giorni, come stabilito per legge, solo allora si saprà che cos’abbia spinto i giudici ad assolvere l’imputato.Secondo quanto si legge su il Corriere di Torino, l’avvocato della difesa Andrea Delmastro ha spiegato che la versione di Cangialosi ècon ciò che è stato dichiarato dalla, “condannare Cangialosi – si legge- significherebbe condannarlo contro la scienza”.Secondo quanto detto dall’avvocatotra trauma e perdita di coscienza della bambina è accaduto in un intervallo che va dai 15 ai 40 minuti, mentre l’uomo è stato con lei solo 3 minuti. Questa per l’avvocato è prova d’; eppure a distanza di 13 anni ancora non è stata fatta luce sulla morte della piccola.Era il 2 luglio 2005 quando in una villetta di, provincia di Vercelli, si è consumato unche a distanza di anni ancora non trova risposte. La piccola Matilde Borin di appena 23 mesi muore in condizioni misteriose, le cause della morte sono traumi da schiacciamento, ma ancora oggi non si sa chi ne sia stato l’artefice.Nel mirino degli inquirenti la mamma, l’ex hostess Elena Romani e l’allora fidanzato di lei Antonio Cangialosi. L’uomo era accusato di omicidio preterintenzionale, La madre della piccola, anche lei accusata, era stata assolta. Lo stesso accadde per l’uomo, ma l’accusa fece; “Questa non è la verità ma andiamo avanti perché voglio giustizia per la mia bambina”, disse all’epoca la donna, “In quella casa”. Dopo 13 anni la morte di Matilda cerca ancora un colpevole, non ci sono certezze e questa, come ha detto lo stesso procuratore generale durante una delle ultime udienze, “è una sconfitta della giustizia”.