Addio Enzo Boschi, il geofisico gentile

Enzo Boschi, il geofisico morto a 77 anni Enzo Boschi, il geofisico morto a 77 anni

Il ricordo e lo sgomento per la morte del geofisico

In tanti in questi ultimi minuti stanno apprendendo e diffondendo la triste notizia che riguarda una perdita di peso per l’Italia che si stringe nel dolore per la scomparsa di. In molti hanno imparato a conoscerlo e sopratutto ad affidarsi nei momenti più critici:, per 12 anni è stato alla guida dell’(Ingv).Chi ha avuto modo in questi anni di conoscerlo ci tiene a sottolineare la sua gentilezza nonché la discrezione e l’affabilità che come persona l’hanno sempre contraddistinto. Anche in questi momenti non si contano sui social i commenti di chi ha a cuore ricordarlo oggi, nel giorno della suacome un uomo di cuore e di scienza. Si è spento all’età di, a capo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per 12 anni. Dal 1999 al 2011 di fatto Boschi è stato alla guidaun ruolo prestigioso quanto al tempo stesso insidioso. In molti ricorderanno quanto vissuto da Boschi poco dopo ilquando, durante una conferenza stampa,– all’ora commissario straordinario – lo aveva accusato di aver taciuto un pericolo imminente prima che le violente scosse facessero tremare l’Abruzzo. Finito sotto processo per aver sottovalutato lo sciame sismico precedente alla scossa che distrusse l’Aquila, condannato in primo grado, lafirmò la suanel 2015.“È morto Enzo Boschi un’eccellenza italiana oltre che un amico ormai: quanti caffè insieme quando ci incontravamo in centro a Bologna. Il calcio lo interessava.: detestava la superficialità, gli incompetenti. Aveva 76 anni” scrive, ricordando il sismologo recentemente scomparso sui social. Laureato all’Università di Bologna, il geofisico aveva perfezionato i suoi studi anche a Cambridge, Parigi, Pasadena e Harvard. L’ultimo saluto per il sismologi di fama mondiale, scomparso alla sola età di 77 anni, è previsto il 24 dicembre.