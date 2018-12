L’annuncio della scomparsa di Gianluca e la solidarietà dei concittadini

La buona notizia dell’assunzione della moglie

Gianluca Zambelli, ricordato da tutti per il suo sorriso e la sua simpatia. Immagine: Profilo Facebook Gianluca Zambelli

La tragedia attraversata dalla famiglianel mese di settembre ha colto tutti di sorpresa e ha lasciato un vuoto incolmabile. Gianluca Zambelli, un uomo di 37 anni che viveva a Favaro Veneto, è stato colpito da unfulminante che in circa un mese gli ha stroncato la vita. La moglie rimasta sola alla guida della famiglia, vive ora con i due, un maschietto di 3 anni e una femminuccia di 5. A distanza di circa due mesi dalla dolorosa perdita, però, arriva una buona notizia per la. Ildove lavorava Gianluca, l’Aliper di Favaro, ha ora assunto la moglie che potrà così ricominciare a ricostruire la sua vita e quella dei suoi figli.Gianluca lavorava da molti anni neldel paese, conosciuto da tutti e benvoluto per la sua gentilezza. I primidel suo male si sono manifestati nel mese di agosto e il 10 dello stesso mese è stato ricoverato in. Dopo poco più di 30 giorni unfulminante lo ha strappato alla sua famiglia, incredula e impreparata. Ilper questa perdita ha colpito, però, anche tutti i suoi concittadini che sui social lo hanno salutato e ricordato con dolci parole: “Non ci posso credere, una splendida persona, sempre sorridente. La vita è veramente ingiusta”, oppure “Sono senza parole, caro Gianluca ricorderemo sempre il tuo meraviglioso sorriso”.Unacosì improvvisa non è mai facile da metabolizzare per una famiglia che vive un. Molto spesso, oltre alla grande difficoltà di accettare l’accaduto, ci si trova di fronte alla necessità di rialzarsi e ricostruire pezzo per pezzo la propria vita, stravolta in così poco tempo. Ed è proprio quello che ha dovuto fare ladi Gianluca Zambelli, che si è trovata da un giorno all’altro ad accudire da sola duePer fortuna, in questa tragica storia, ildel supermercato dove Gianluca lavorava come, ha portato un po’ di conforto e sostegno alle persone coinvolte nel dramma della malattia . La direzione dell’, infatti, ha assunto la donna in sostituzione del marito, notizia appresa con gioia da tutta la comunità, che dona un po’ di serenità dove è più necessaria.