Panariello si racconta, “Mio padre non l’ho mai conosciuto”

Attore e comico tra i più amati d’Italia, Giorgio Panariello ospite a Verissimo ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita. Gli esordi nel mondo dello spettacolo con due giovanissimi. Ricordando anche di quegli spettacoli che non avevano spettatori e finivano con panino, birra … multa.Giorgio Panariello ha anche ricordato i momenti più “difficili” della sua vita, suo padre , il grande assente e la scomparsa prematura del fratello “Non posso dire di aver sofferto la mancanza dei miei genitori”, racconta ricordando di quanto la figura dei suoi nonni sia stata fondamentale. “È stata sostituita da questa, io li chiamavo mà e pà”. L’attore non ha mai saputo chi fosse suo padre, non lo ha mai conosciuto e quando era piccolo anche la mamma lo ha abbandonato, affidando lui e il fratello ai nonni. C’erano, “poi c’erano gli zii che ho vissuto come dei fratelli persone che non mi hanno fatto sentire solo”.Certo, la mancanza di un papà si è fatta sentire. Come anche la curiosità di sapere chi fosse, eppure non ne parla con rancore, “volevo parlare di lui come di una cosa che faceva parte dell’inizio della mia vita così come l’ho affrontato sempre”.Un’infanzia passata nellae nell’di un contesto famigliare che non gli ha fatto mancare niente. Panariello ha sempre mostrato le caratteristiche dello showman fin da bambino Come lui stesso ha raccontato in alcuni aneddoti: “Quando ero ragazzino prendevo la spazzola di mia nonna e mi intervistavo da solo. Immaginavo, non sapevo bene cosa volessi fare, ma volevo essere un artista”.Panariello ha ricordato anche di come sia finito alla, tutto è partito proprio dalle sue attitudini da uomo di spettacolo. Nei suggerimenti sui percorsi di studio più adatti da seguire che gli insegnanti di terza media sono soliti dare, lo stesso attore ha ricordato di come “sul consiglio di che tipo di studi affrontare, di sceglieree lì ho capito male e ho pensato alla scuola alberghiera. Anche lì però, la scelta era motivata dall’essere a contatto con un pubblico”. Anche nel corso dei lavori svolti, come ad esempio quello di venditore porta a porta, ha dato prova delle sue capacità: “e non ne compravano una. Vendevo a domicilio, andavo porta a porta. Dovevo fare le dimostrazioni ed ero sempre circondato da un sacco di gente”, il l resto è storia.Giorgio Panarello ha parlato anche deldefuntonel 2011 in circostanze drammatiche. L’attore non fa giri di parole, per lui suo fratello era una persona straordinaria, così lo ha definito. Non ha fatto il gioco delle colpe, ha piuttosto parlato con il tono del “forse se…” “Mio fratello forse ha avuto un po’ di problemi, ha vissuto una vita più difficile rispetto alla mia”. “come direbbe Vasco e purtroppo ha preso una strada sbagliata”. Panariello ha spiegato di come le complicazioni nella crescita del fratello, che la nonna non ha potuto prendere con sé perché aveva altri 5 figli a cui badare, lo abbiano spinto ad incontrare “la bestia”, per l’attore non ci sono dubbi, quello che ha passato il fratello avrebbe potuto tranquillamente essere “una cosa che sarebbe potuta capitare a me”.“Ho sempre voluto seguire la mia strada e ho cercato di far capire a mio fratello che la strada giusta era la mia. Se non avesse incontrato quella bestia, mio fratello forse oggi sarebbe ancora me. Era una persona straordinaria mio fratello, era molto attento a dei particolari che io non inquadravo bene”.