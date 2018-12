Giovanni Martorana, “U Saracinu” ucciso dai fumi della stufa

Giovanni Martorana in una delle sue interpretazioni attoriali

Giovanni Martorana con Raoul Bova in una scena di Io, l'altro, film del 2007 diretto dal regista Mohsen Melliti

Aveva solo 53 anni, attore palermitano ucciso, a quanto pare, dalledi casa. La stufa killer avrebbe agito durante la notte tra giovedì e venerdì, mentre l’uomo stava dormendo nella sua abitazione a Monreale. Secondo le voci di alcuni amici, l’uomo avrebbe cercato di mettersi in salvo dirigendosi verso l’uscita, senza fare in tempo poiché il suo corpo senza vita sarebbe stato ritrovato dietro la porta di casa. Unche sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo.Martorana era conosciuto nell’ambiente come “U Saracinu”. Era attore di cinema, teatro e televisione. Non famosissimo, quello no, ma dal volto inconfondibile e dalche gli ha fatto guadagnare, nel corso della carriera, tutta una serie di ruoli in film divenuti dei cult, non solo in Italia. Tra le sue interpretazioni più conosciute quelle nel celebre filmdi Marco Tullio Giordana e. Ha anche collaborato con la coppia comica Ficarra e Picone in La Matassa e con Raoul Bova, in Io, l’altro.Ha anche recitato come figurante in Malena e Baaria di Giuseppe Tornatore. Nel 2008, ha lavorato per il regista Marco Risi in L’ultimo padrino. Nel 2010, l’ingaggio per Squadra Antimafia-Palermo oggi, serie televisiva di grande successo.Non solo il cinema siciliano ma quello dell’intera Italia piange la perdita di questo grande, umile attore,dai fumi maligni della propria stufa.