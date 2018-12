Il Freddo della Magliana: "Abbandonato dallo Stato, ora sono un bersaglio che cammina"

Maurizio Abbatino, accompagnato in questura dai poliziotti il 4 ottobre 1992. Immagine: ANSA Maurizio Abbatino, accompagnato in questura dai poliziotti il 4 ottobre 1992. Immagine: ANSA

L’abbandono dello Stato

L’uscita dal programma protezione

è il nome dell’ex boss mafioso della, ad oggi conosciuto anche per essere uno dei più famosi, collaboratore di giustizia dal 1992, anno del suo arresto. La storia della sua vita è ricolma di violenza e, ma grazie alle sue dichiarazioni, nel 1993 si avvia la più grande operazione di polizia denominataIn seguito a questo provvedimento verrà sventata, nella sua quasi totalità, la più crudele e ramificata organizzazione criminale romana. Il coraggio e il pentimento che hanno portato l’ex boss mafioso a intraprendere questa scelta poggiavano le basi sulla garanzia diche lo Stato aveva assicurato nei suoi confronti. Coperture alle quali oggi ildella Magliana, soprannome col quale veniva riconosciuto all’interno dell’organizzazione criminale, non ha più diritto.Sulla vita del pentito di mafia è stato scritto une svelato ogni suo segreto e ricordo. Oggi, l’uomo che un tempo era il più temuto di tutta, si trova a convivere con la quotidiana paura di diventare a sua volta vittima di uncorrotto e crudele.In un’intervista rilasciata a Adnkronos racconta: “, io me la aspetto prima o poi. Anche perché sono stato abbandonato dallo Stato dal quale non mi sarei mai aspettato un trattamento simile“. A 64 anni e con un, Abbatino si ritrova a fare i conti con una realtà difficile, che non smette di ricordargli chi è stato, senza tener conto del suo coraggio.Oggi Abbatino non ha più, dopo che il Tar del Lazio in collaborazione con la Commissione centrale del Ministero dell’Interno hanno deciso di negargli ogni tipo di copertura. Oltre alle guardie che proteggevano quotidianamente il pentito, gli sono stati negati anche ie ilsul quale poteva contare per condurre una vita dignitosa. A nulla sono serviti i numerosiintrapresi dall’ex boss, per il quale ora, si apre un nuovo e pericoloso capitolo della sua vita.