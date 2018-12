Colpo in ospedale, rubati strumenti per 350mila euro

Un furto in ospedale

La scoperta

All’, in provincia di, una cosa mai vista. I ladri hanno rubato strumenti ospedalieri del valore di circa. Il furto è avvenuto prima di Natale, quando i ladri si sono introdotti nella struttura ospedaliera, e hanno portato via varia strumentazione tra cui sonde per la colonscopia. Alla fine un furto del valore di 350mila euro, probabilmente su commissione.Qualche giorno prima del weekend, persone non ancora identificate, si sono introdotte all’interno dell’ospedale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. In gruppo è entrato in ambulatorio e lì ha divelto la porta della stanza in cui si trovava tutta la strumentazione medica. Il valore del furto è quasi incredibile, ben 350mila euro. Una cifra impensabile, che porta a pensare che il furto sia avvenuto su commissione. Ad essere stati trafugati sono in tutto ben 11 strumenti: 6 strumenti per videogastroscopia e 5 per videocolonscopia. Ognuna di queste apparecchiature sono registrate con il loro numero di matricola.Ad accorgersi di tutto, casualmente, una infermiera nel giorno della Vigilia di Natale. Un fatto del tutto casuale, gli ambulatori, infatti, erano destinati ad essere aperti nella giornata di Santo Stefano. Ora sull’episodio indagano i carabinieri di Castelfranco Veneto che cercheranno di accertare quanto accaduto. L’ospedale comunque pare lavorare regolarmente. Scoperto il furto, infatti, il centro ha messo a disposizione la strumentazione che si usa in un caso di emergenza per sopperire a quanto rubato e garantire le normali attività e la cura del paziente.