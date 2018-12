Il Giappone torna ufficialmente a cacciare le balene per fini commerciali

La decisione dopo mesi di discussioni

L’adesione del Giappone all’Iwc

La caccia alle balene non si è mai arrestata del tutto

Il governo del paese nipponico ha annunciato in questi giorni l’uscita dall’(International Whaling Commission). Ciò significa che dall’1 giugno 2019alle balene per. Un tema molto dibattuto, attorno al quale infiamma un’aspra polemica da anni e ancor più negli ultimi giorni.La decisione di uscire dall’Iwc (in italiano,), è stata comunicata dal capo di Gabinettodurante una conferenza nei giorni scorsi. Tale provvedimento era nell’aria già da tempo. Infatti sono mesi che si protraggono le discussioni all’interno dell’organizzazione. Da un lato idelle balene, quali Giappone, Norvegia, Islanda , dall’altro quelli, come l’Australia e la Nuova Zelanda.In tal modo, da giugno 2019 il paese del Sol Levante tornerà a cacciare i cetacei per scopi commerciali. Unica restrizione a questa delibera: la caccia saràe saràIl Giappone ha aderito alla Commissione Internazionale per la caccia alle balene nel. Nel 1986 il paese ha ufficialmenteper fini commerciali dopo l’adozione di una moratoria da parte dell’organizzazione. Nel 2014 è arrivata anche unanei confronti del governo nipponico, in quanto la caccia dei cetacei è continuata negli anni. Nonostante tutti i provvedimenti, lo scorso settembre, durante la riunione internazionale dell’Iwc tenutasi in Brasile, il Giappone ha presentato una. Il governo di Tokyo ha anche minacciato di riconsiderare la propria adesione all’ente, ma la proposta è stata respinta e si è arrivati alla decisione di questi giorni.La stampa internazionale riporta la notizia come una: “riprende la caccia alle balene per fini commerciali”. Questa mossa del governo giapponese, in realtà, sembra quasi atta a legittimare ciò che è sempre stato compiuto con l’attenuante della caccia per scopi scientifici , direttore esecutivo di, ha così commentato la decisione: “Questo è un. Negli anni passati la flotta giapponese ha continuato le sue attività in violazione delle conclusioni della Corte internazionale di giustizia. La dichiarazione non è al passo con la comunità internazionale, per non parlare della protezione necessaria per la salvaguardia e il futuro dei nostri oceani e di queste maestose creature”.