L'Anno che Verrà: ecco i cantanti del Capodanno di Rai 1

Tra zampone e lenticchie, anche quest’anno, ecco spuntare. L’irriducibile volto di Rai 1, distante ormai anni luce dall’ esilio televisivo , sarà ancora una volta il volto, ma soprattutto la voce, che farà da sottofondo a tombole e brindisi casalinghi. Le cucine dei tanti italiani che passeranno il veglione di Capodanno in casa saranno in buona parte sintonizzate suil festone di fine anno di mamma Rai che ogni anno raccoglie la preferenza di circa 5 milioni di individui. Dall’altra parte, anche questa volta, ci sarà Federica Panicucci con il suo Capodanno targato Mediaset . Ma l’attesa per la festa di piazza del primo canale resta alta, specie se consideriamo cornice e parterre…Ancora una volta, la location scelta per L’Anno che Verrà è. La città-presepe, sempre affascinante, è più che mai in gran spolvero in seguito alla nomina aAd affiancare Amadeus, che per la quarta volta sarà al timone dello show acchiappa-ascolti, ci saranno il comico(Mezzogiorno in Famiglia in tv e RDS in radio) e la ballerina di Ballando con le Stelle“promossa” ad inviata per l’occasione. Ma chi saranno iche saliranno sul palco?A salire sull’imponente palco di Piazza Vittorio Veneto ci sarà una lineup che ancora una volta proverà ad accontentare un pubblico quanto più vasto possibile anche se, chiaramente, un occhio di riguardo sarà dato al target over 50, zoccolo duro della rete, specialmente a Capodanno. Ecco così spuntare. E dato che è impossibile concepire un San Silvestro senza Vatussi o Figli delle Stelle ci sarà posto anche perche si uniranno al gruppone “balera” dove già trovano posto i. Direttamente da Ora o mai più, altro show di punta di Amadeus arrivano L. Spazio anche per qualcosa di contemporaneo conInfine presenti anche F. L’appuntamento è come sempre in prima serata. Preparate le mutande rosse.