Muore dopo essere stata dimessa 3 volte

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

La disperazione dei genitori

Si chiamavala piccola bimba dinata lo scorso 9 febbraio elo scorso 13 dicembre. Potrebbe trattarsi dell’ennesimo caso dicosì come, le accuse che al momento gravano su 3 medici, potrebbero decadere davanti all’accertamento di una rara complicazione. Spetta in questo momento allaindagare sulle cause della morte della piccola bimba, morta dopo essere statadi Pordenone.C’è stataA fugare il sospetto sarà l’autopsia effettuata sul corpo della piccola Leticia, la bimba di appena 10 mesi morta all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Per avere chiara la vicenda è opportuno ripercorrere con un excursus la vicenda clinica dal principio e dunque, dal. La piccola Leticia nonostante la tenerissima età continuava a piangere dolendosi. Era l’11 dicembre e i genitori della piccola, entrambi di origine ghanese ma ormai trapiantati in Italia da circa 10 anni, decidono di portare la piccola per la prima volta daldi fiducia per controllare quella che, ad occhio e croce, sembrava una gastrointerite. La risposta del medico di famiglia è chiara, la bambina doveva essere vista il prima possibile al pronto soccorso.Giunta al pronto soccorso nel reparto pediatrico, i medici dopo averla visitata, decidono di dimetterla dopo 8 ore. Le condizioni di salute della piccola permangono però gravi, il dolore non passa e continua a lamentarsi: una situazione che obbliga i genitori a riportarla in ospedale nonostante le recentiPer la seconda volta però, per i medici la piccola può tornare a casa. Leticia non migliora, continua a soffrire e la situazione precipita quando i genitori decidono di portare di nuovo la piccola dal pediatra. A quel punto però il medico non può che constatare la gravità della situazione chiamando lui stesso il. Leticia entra dunque per la terza volta in ospedale da cui purtroppo non uscirà più. Trasportata in elicottero a Padova, nessun medico è più in grado di salvare Leticia che poche ore dopo muore. Non c’è limite al dolore dei genitori della piccola che continuano a chiedersi come sia possibile che dopo 3 ricoveri la loro Leticia sia morta, come sia possibile che in nessuna occasione i medici non si siano accorti di cosa stesse accadendo. Inevitabile aprirechiedendo chiarezza sull’accaduto per fugare soprattutto il sospetto che vi sia stata negligenza da parte dei medici che in pronto soccorso hanno visitato la piccola Leticia. Al momento sonodal pm Marco Brusegan.